Kappet ned kommunes regnbueflagg

– Det er veldig trist at noen har gjort dette, sier varaordfører Anne Kari Birkeland fra Kristelig Folkeparti til NRK.

Heisingen av regnbueflagget utenfor kommunehuset har ikke gått upåaktet hen. Da de ansatte på kommunehuset kom på jobb torsdag morgen sto flaggstanga naken, uten regnbueflagget, står det på kommunens Facebook-profil.

Slo til da det var mørkt

Ifølge kommunen har noen kappet snoren og fjernet flagget i løpet av onsdag kveld eller natt til torsdag. Kommunen anser handlingen som hærverk og tyveri, og vil vurdere å politianmelde saken.

Ordfører Anders Christiansen valgte å heise regnbueflagget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Birkenes kommune fikk i likhet med alle de 30 sørlandskommunene tilsendt et regnbueflagg fra organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Organisasjonen har oppfordret landsdelens ordførere til å heise det ikoniske flagget under Skeive Sørlandsdager for å støtte kampen for homofiles rettigheter.

To av tre kommuner heiser flagg

9 av 30 kommuner på Sørlandet har valgt å ikke heise regnbueflagget, skrev Fædrelandsvennen onsdag kveld. Seks av disse ni kommunene er KrF-styrte kommuner.

Birkenes er ledet av ordfører Anders Christiansen (Ap). For få dager siden skrev kommunen at ordføreren valgte å heise regnbueflagget.

– Flagget er internasjonalt og symboliserer kjærlighet. Disse dagene er det et symbol på et raust, mangfoldig og inkluderende Agder.

Skaffer nytt flagg

Fylkeslagsleder i FRI Sør, Anna Charlotte Larsen, sier de jobber for å skaffe et nytt flagg til Birkenes kommune.

– Vi jobber med å gi Birkenes et nytt flagg. På grunn av økonomi var det ikke rom for å gi mer enn ett flagg til hver kommune.

– Vi håper det er noen som likte flagget så godt at de bestemte seg for å låne det, sier Larsen til NRK.