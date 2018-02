– Nå er det helt kaos, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen, til NRK klokken 14.30 onsdag.

Været på Sørlandet har skapt store problemer i trafikken. Det har vært, og er fortsatt dårlig sikt og krevende kjøreforhold i hele Agder. I Kristiansand har trafikken stått i de fleste bakker.

Vogntog-trøbbel

Flere vogntog ble også stående bom fast.

Det gjaldt blant annet et tjuetalls vogntog som ble stående på Timenessletta i Kristiansand og vente på å komme opp bakken på grunn av et vogntog som har kjørt seg fast.

På Varoddbroa kjørte et vogntog inn i rekkverket i østgående retning, men det ble etter hvert frigjort.

Farvannsbakken og Narviksbakken på E18 i Kristiansand var også stengt i en periode.

I ettermiddag stanset politiet 17 vogntog som kom til Kristiansand med Superspeed. Disse fikk ikke kjøre videre før de var kontrollert og godkjent. Vegvesenet opprettet i tillegg en kontrollpost for tungtrafikk ved Travparken i Kristiansand.

Narviksbakken: Bak denne traileren står et titalls andre vogntog og venter på å komme seg videre. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Jobber for å løse opp floka

Ifølge Klausen har politiet jobbet for å få kontroll på de mest utsatte stedene.

– Har du en oppfordring til bilister som skal ut og ferdes på veiene?

– Folk må bare holde seg hjemme. Ellers må de ha ekstremt god tid, sier Klausen.

Det er dårlig sikt flere steder på Sørlandet i dag. Bildet er tatt i Grimstad. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Et av de verste ulykkesdøgnene på mange år

Prosjektleder i Statens vegvesen, Trond Heia, mener omfanget av trafikkproblemene det siste døgnet, kan sammenliknes med situasjonen slik den var under ekstremværet Sørlandet opplevde på samme tid i 2007.

Da ble E18 stengt som følge av situasjonen. Dårlig vei ble tillagt mye av skylden. I dag, 11 år senere, er det nesten like kaotisk på den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

Flere har vært kritiske til at vegvesenet ikke har tatt i bruk sand for å strø på veiene.

– Det har vært to døgn med brøyting. Når det gjelder strøing, så er det ikke så mye vi får gjort. Ved lave temperaturer ned mot 9, 10 minus som det er nå, bruker vi salt for å hindre dannelse av snø og is. Det virker, men de lave temperaturene gjør at vi er i grenseland for at saltet skal virke, sier Heia.

Han sier at det vil bli strødd med sand på E18 og E39 dersom det blir oppholdsvær.

– Men det smeller jo hele tiden?

– Ja det gjør det, men det er mange faktorer som spiller inn. Vinden fører til svært dårlig sikt. Vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre etter forholdene og å vurdere om det er nødvendig å dra ut med bil, sier Heia.