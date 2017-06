Kan trekke oppsigelse i Start

Administrerende direktør i Start, Even Øgrey Brandsdal, sa opp jobben i mars, men vurderer nå å fortsette. Etter det NRK erfarer skyldes dette at fotballklubben er i ferd med å signere med en betydelig investor. – Sportslig og kommersielt vil dette sikre Starts framtid i et langsiktig perspektiv, sier han til NRK.