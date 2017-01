Kan ikke garantere sand uten beinrester

I helgen oppdaget en kvinne en menneskekjeve på stranden i Justvik. Fylkeskonservatoren tror at denne kom fra Torvet i Kristiansand.

– Vi kan dessverre ikke garantere at det ikke er flere beinrester på strender i Kristiansand når vi har gjort dette funnet, sier Are Vestby i Veidekke, som er ansvarlig for utgravingene.

Det er fjernet store mengder med sand på Torvet i Kristiansand i forbindelse med utgravingen av det nye parkeringshuset.

Her graver de nytt parkeringshus på Torvet i Kristiansand Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ville funnet store beinrester

Vestby beklager funnet, men er helt sikker på at det ikke finnes store beinrester rundt om på strendene på Sørlandet.

– Det ville vi oppdaget. Maskinføreren som gravde opp Torvet og den som hadde jevnet ut sanden ville oppdaget restene, sier Vestby.

Han sier til NRK at det eventuelt er snakk om små rester som man ikke har greid å se da de gravde på stedet.

Det var da tobarnsmoren Elin Gausdal Westin var på lørdagstur med familien på Justvik i Kristiansand, at hun oppdaget en menneskekjeve.

– Jeg var på jakt etter noen steiner som barna kunne kaste i vannet da jeg oppdaget tennene, fortalte Westin.

I perioden mellom 1650 og 1850 lå det en kirkegård i området rundt. Westin innrømmer at funnet satt en støkk i henne.

– Det er jo fryktelig ekkelt. Jeg fikk et skikkelig sug i magen, sa hun.

Les mer: Det første skjelettet er gravd fram

Små sjanser

– Det er ikke bra at noen finner levninger fra kirkegården og det er fordi vi ikke vet hva som er i massene, sier fylkeskonservator, Yvonne F. Willumsen.

Yvonne Willumsen tror ikke at det finnes flere beinrester på strender rundt Kristiansand Foto: NRK

Hun tror likevel ikke at noen kommer til å finne flere beinrester.

– Jeg vil påpeke at sjansene er svært små for at man skal kunne finne noe, fordi massene som er gravd opp stammer ikke fra den gamle kirkegården, avslutter Willumsen.

Kjeven som ble funnet er akkurat nå hos politiet, og skal sendes til et sted der fylkeskonservatoren oppbevarer alt fra den gamle kirkegården.