Kan havne i fengsel etter husmareritt

• Thomas Walther er tiltalt for å ha revet mesteparten av et bevaringsverdig hus i Mandal uten tillatelse.

• Walther nekter straffskyld og hevder at huset ble skadet i en storm og at det var mye råte i konstruksjonen.

• Lindesnes kommune mener at Walther kun hadde tillatelse til ombygging og restaurering, ikke riving.

• Kommunen har også bedt Økokrim om å gripe inn i saken.

• Walther og hans kone har ennå ikke kunnet flytte inn i huset på grunn av skjulte feil og mangler, og flere runder med byggesaksavdelingen i kommunen.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.