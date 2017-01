Kan bli dømt til tvungent helsevern

Mandag startet rettssaken mot 29-åringen som er tiltalt for å ha knivstukket en polititjenestemann og en politistudent fredag 20. november 2015.

Rettsspsykiaterne mener mannen ikke er strafferettslig tilregnelig og aktor Beate Rullestad-Jansen vil be om at tiltalte dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Rettsalen voktes av to politifolk mens rettsbehandlingen pågår. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

I sentrum av Vennesla påførte tiltalte politistudenten et omlag 12 centimeter langt og 4,5 centimeter dypt kutt i halsen. Politistudenten fikk førstehjelp av forbipasserende før han ble sendt til sykehus.

Ville ikke samarbeide etter knivstikking

Politibetjenten fikk et 8-15 centimeter dypt kutt i brystet inn til lungehulen, ifølge tiltalen.

De to politimennene stoppet tiltalte fordi han gikk med ansiktshette i Vennesla sentrum.

Tiltalte, som var 28 år da hendelsen fant sted, ville etter knivstikkingen ikke la seg avhøre. Han ville heller ikke samarbeide med psykiatere.

Ikke strafferettslig tilregnelig

Aktor viser til at mannen er tiltalt for en alvorlig forbytelse og at det er gjentakelsefare.

Da tiltalten ble lest opp i Kristiansand tingrett, sa tiltalte at han ikke husker hendelsen, bare at han bar kniv.

Beate Rullestad-Jansen vil be om at tiltalte dømmes til tvungent psykisk helsevern. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Stoppet tiltalte fordi han hadde ansiktshette

Politimannen (30) og politistudenten hadde vært på politihuset i Kristiansand, og var i sivil da de oppdaget tiltalte ved Vennesla sentrum. Politistudenten la merke til ham fordi han gikk med ansiktshette.

– Jeg fører ordet og forklarer hvorfor vi stopper ham, at vi reagerer på bekledning og ønsker å vite hvem han er, sier politimannen. Da har de vist frem polititjenestebevis.

Så hører han kollegaen gi tiltalte pålegg om å vise høyrehånda.

– Min siste dag på denne jord

– Da tar jeg kontroll på venstrearmen til tiltalte. Jeg kjenner tiltalte rykker til hardt mot meg og kjenner at han slår med god kraft mot brystet mitt. Jeg tenkte at han slo meg, men så ser jeg ned og ser knivbladet komme ut av brystet og jeg forstår jeg er knivstukket, forklarte politimannen.

Han får ikke med seg at politistudenten også blir knivstukket, men observerer tiltalte stå med kniven i hånda før han forsvinner.

– Jeg kjenner at brystet er numment, jeg legger trykk på såret og tenker at det er alvorlig. Jeg tenkte at jeg ikke ville overleve denne dagen. Jeg rakk å tenke mye på kort tid. Jeg tenkte at dette var min siste dag på denne jord, forteller han i retten.

Hendelsen skjedde utenfor bankbygget i Vennesla sentrum. En time senere meldte politiet at en person var pågrepet. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Sykmeldt i fire uker

Han får hjelp av en bilist til å komme seg til legevakta der en lege forklarer at han har vært heldig.

– Da skjønner jeg at det nok vil gå greit, fortalte politimannen, som ble sykmeldt i fire uke. Han viste frem arret til retten.

Tjenestemannen mener at han ikke hadde hatt psykiske plager etter hendelsen.