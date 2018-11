– Jeg åpner døra, og der ser jeg Øystein ligger på magen med hodet ned i puta. Jeg sier at nå må han våkne, men det var ingen reaksjon. Da jeg tok han i beinet, kjente jeg at han var kald.

Johansen er berørt når han forteller om da han fant kameraten på rom 221 søndag 6. april 2014 om ettermiddagen.

Kvinnen som kameraten hadde to sønner med, er tiltalt for å ha tatt livet av Hagel Pedersen lørdagskvelden. Hun er også tiltalt for drapet på sin egen far i 2002. Johansen sier kompisen var redd henne:

– Øystein hadde sagt til meg og også til andre at hun hadde sagt «jeg tok livet av min far, og jeg skal ta livet av deg».

Hagel Pedersen hadde flytta til Geilo fordi han skal ha sagt han var redd. Han bodde alltid gratis på hotellet til sin gode venn.

Slik så nattbordet ut da hotelldirektøren fant kameraten sin på rom 221. Han reagerte på alle pillene, og sier i retten at han ikke trodde dødsfallet var naturlig. Foto: Politiet

Kom ikke ned da brannalarmen gikk

Brannalarmen gikk på hotellet denne lørdagskvelden like før midnatt. Det var da hotelldirektøren møtte på den tiltalte kvinna i resepsjonen:

– Jeg spurte henne hva hun gjorde her. Jeg hadde nektet Øystein at han skulle ta henne med på hotellet. Hun stjal fra han, og utnytta han.

– Jeg ble sjokkert og forbannet for å si det rett ut. Jeg så ingenting til Øystein. Det stussa jeg veldig på, for han fulgte alltid hotellets rutiner.

Resepsjonisten på hotellet har fortalt at tiltalte forlot hotellet i forbindelse med at alarmen gikk.

Forsvarer Olav Sylte forsøker å få frem muligheten for at Hagel Pedersen ikke hørte brannalarmen, men det avviser hotelldirektøren.

Fra tiltalebenken ser hele tiden den 43 år gamle kvinnen på Hagel Pedersens kamarat, og har et rolig uttrykk. Hun smiler forsiktig.

Den tiltalte 43-åringen var nektet å vise seg på hotellet til Torfinn Johansen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Ikke selvmord eller naturlig død

Johansen forteller at han reagerte veldig på alle pillene som lå strødd på nattbordet.

– Konklusjonen var at dette er ingen naturlig død. Jeg kan ikke sitte her og si at tiltalte er skyldig, men vi har hatt en mistanke om at her er det noe kriminelt.

Johansen forteller at det i ettertid har blitt snakket mye i vennegjengen om Hagel Pedersens død, og at de håpte politiet tok tak i saken.

Den 43 år gamle kvinnen ble pågrepet og siktet for drapet på sin ekssamboer i september 2017, og samtidig ble hun siktet for drap på sin egen far tolv år tidligere. Da hadde politiet etterforsket henne i tre år.

Tiltaltes forsvarer Olav Sylte mener politiet ikke har etterforsket muligheten for at Øystein Hagel Pedersen tok livet sitt. Det mener kameraten ikke kan ha vært tilfellet.

– Øystein var altfor glad i livet sitt, og ikke minst altfor glad i barna sine til å skulle ta livet sitt. Og hvorfor har han i så fall ikke tatt alle tablettene?

– Det er nesten fire år siden, men jeg skjelver når jeg snakker om det, sier Johansen.