– Vi greier ikke å konsentrere oss. Det er også vanskelig å skrive fordi vi er så kalde på hendene, sier Rebecca Thomassen.

Hun og venninna Tiril Hagensen sitter i klasserommet med skjerf og jakke.

De er elever ved Asdal skole i Arendal.

Dette er en av mange skoler i kommunen hvor elevene fryser så mye i timene at de har på ullsokker, skjerf og jakke.

– Ikke akseptabelt

I høst bestemte kommunestyret i Arendal å skru ned temperaturen fra 20 til 19 grader på skolene. Det skulle spares penger.

Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet sier at det skal være mellom 20 - 24 grader i et klasserom.

Sist uke målte Rebecca temperaturen i klasserommet til 17 grader.

Da valgte stefaren å ta henne ut av skolen.

– Det er ikke akseptabelt i et læringsmiljø at det er under 17 grader og at barna skal komme hjem og være syke, sier Dag Øystein Hegna.

Uteklær har blitt til inneklær på mange skoler i Arendal. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Urovekkende

Karl Stian Løvås leder Arendal kommunale foreldreutvalg. Han bekrefter at klagene nå strømmer inn fra flere skoler i kommunen.

– Klagene handler om at elevene fryser, ikke greier å konsentrere seg og at de får beskjed om å ta med seg tjukke gensere, tøfler og tepper, sier Løvås.

Han mener det er urovekkende at elevene får denne beskjeden av lærerne.

– Dersom disse lærerne hadde jobbet en helt annen plass, ville man sagt at det var i strid med arbeidsmiljøloven.

Han synes det er synd at elevers arbeidsmiljø ikke likestilles med voksnes.

– Barn, unge og gamle skal ikke sitte å fryse. Dette hadde ikke deg og meg godtatt på vår arbeidsplass, sier Løvås.

– Hva håper du vil skje nå?

– Jeg håper at kommunen kan finne andre tiltak som ikke går utover barn og unge. Hva med å skru av lysene i lysløypene om kvelden? Hvem går skitur klokka ett om natta liksom?

Noah Blandkjenn er en av flere elever i Arendal som kler seg godt i klasserommet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Må evalueres raskt

Ingjerd Livollen leder oppvekstkomiteen i Arendal. Hun mener det var helt riktig å teste ut strømsparetiltaket, men at det ikke er noen skam å snu.

– Foreldre har hentet barn hjem fra skolen og elever vil sitte med boblejakka inne. Hvor stort problem dette er må vi se nærmere på, for dette kan ikke fortsette, sier Livollen.

Hun mener strømsparingstiltaket må evalueres raskt.

Ingjerd Livollen, leder oppvekstkomiteen i Arendal kommune. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Øystein Sangvik er leder i Arendal Eiendom. Han sier senkingen av temperaturen er en dugnad for å redusere strømforbruket i kommunen.

– Vi har sett at vi kan spare 1,4 millioner kroner på å redusere temperaturen med én grad i alle kommunale formålsbygg, sier han.

Han presiserer at den lave temperaturen ved Asdal skole, skyldtes en feil i en elektrokjele, som skal være rettet nå.

Han sier det også har vært mindre feil ved et par andre skoler og at dette ikke er uvanlig ved oppstart av varmeanlegg om høsten eller vinteren.

En evaluering av å sette ned temperaturen med én grad i kommunale bygg som et Enøk-tiltak, er signalisert at vil bli tatt opp i bystyret i Arendal torsdag, bekrefter Sangvik.

Øystein Sangvik er leder i Arendal Eiendom. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Burde skjerme elevene

Elevorganisasjonen kjenner godt til problemstillingen elevene i Arendal reiser.

Leder Aslak Berntsen Husby sier de den siste tiden har fått rapporter om kalde klasserom fra hele landet, hovedsakelig fra Oslo og Innlandet.

Han mener elever burde skjermes for strømkriser og andre utfordringer.

– Vi kan stille spørsmål ved om disse kommunene virkelig følger opplæringsloven og gir elevene et godt, fysisk læringsmiljø, sier Husby.

Han mener kommuner som sparer strøm på elevers vegne bør tenke seg om én gang til.

– Det er helt åpenbart at når man anbefaler elever å ta med seg tepper og skrive med hansker på så går det utover læringen deres.

Elevorganisasjonen fokuserer nå på å få skrudd opp temperaturer i skolen, og i det store bildet sikre elevene et fysisk godt læringsmiljø.

– Vi følger opp og svarer på rettighetshenvendelser fra elever, slik at de kan påvirke bedre på skolene og i kommunene sine lokalt, forteller Husby.

Aslak Berntsen Husby leder Elevorganisasjonen som har i overkant av 450 medlemsskoler, bestående av ungdomsskoler og videregående skoler. Foto: Hannah Baarøy

I klasserommet i Arendal prøver Tiril og Rebecca å følge med på undervisningen så godt som mulig.

– Lærer man dårligere når det er kaldt?

– Ja, jeg føler det selv. Du fryser som en pinne og det eneste du tenker på er at du er kald og hvordan du kan bli varmere, sier Rebecca Thomassen.