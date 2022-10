Jurylederen som dømte Viggo Kristiansen: – Håper på ny rettssak

Rita Johnsen fra Arendal var juryleder for 20 år siden i Baneheia-saken og var med på å dømme Viggo Kristiansen til 21 års forvaring. I dag synes hun det hele er vanskelig å fatte.

– Det hele er forferdelig. Et barnedrap står uoppklart, sier den tidligere jurylederen.

Rita Johnsen var juryleder i Baneheia-saken. Hun synes det hele er forferdelig i dag Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Hun understreker at hun er glad for at Viggo Kristiansen fikk gjenåpnet straffesaken ettersom påtalemyndigheten har kommet fram til at han er uskyldig. Men hun synes det er ubegripelig at man endte opp med å dømme Kristiansen, når man i dag sitter med konklusjonen.

– Jeg synes det er fælt. Nå håper jeg at det blir en ny rettssak.

Fredag ble det kjent at riksadvokaten mener bevisene i saken ikke holder til å straffeforfølge Kristiansen, og at han bør frifinnes.

Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen skal frifinnes i Baneheia-saken Du trenger javascript for å se video. Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen skal frifinnes i Baneheia-saken

Alvorlige glipper

– Hva tenker du nå i dag om det som har skjedd?

– Det synes som om det har skjedd alvorlige glipper. Det mener jeg er horribelt, sier Rita Johnsen.

For 20 år siden satt de 12 jurymedlemmene samlet i Agder lagmannsrett for å avgjøre skjebnen til Viggo Kristiansen. Han ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia i 2000.

I dag innrømmer jurylederen at det var tvil i arbeidet med å komme frem til en domsslutning.

– Når det ikke er innlysende hva som har skjedd og det er motstridende forklaringer, så er det klart at man tviler underveis.

Viggo Kristiansen ble sluppet fri fra Ila fengsel og forvaringsanstalt 1. juni i fjor. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

Hun husker godt usikkerheten som rådet mens rettssaken pågikk i flere uker.

– Underveis vurderte vi den ene siden opp mot den andre siden. Til slutt ble det en overbevisning om at det vi kom frem til var det rette, sier Johnsen. Les også: Her stikker Viggo Kristiansen til skogs etter Baneheia-avgjørelse

Usikkerheten har plaget dem

NRK har vært i kontakt med nesten samtlige gjenlevende jurymedlemmer.

Kun jurylederen vil la seg intervjue, men flere gir uttrykk for at saken har plaget dem i mange år.

– Usikkerheten har vært det verste, sier en som fikk vondt inne i seg da frifinnelsen var et faktum før helgen.

Thor Løvjomås satt i juryen. For 20 år siden opplevde han arbeidet som alvorlig Foto: NRK

Thor Løvjomås fra Froland satt i juryen og lot seg intervjue om juryarbeidet for 20 år siden. Den gang svarte han:

– Det er et ganske stort ansvar å skulle være med å dømme et menneske i en så alvorlig sak. Man skal være veldig sikker på at det man gjør er riktig. Jeg vil ikke bruke uttrykket belastende, men det har vært alvorlig for meg.

I dag vil Thor Løvjomås ikke la seg intervjue av NRK, men synes det er greit vi bruker sitatet fra 2002.

Ingen av de gjenlevende jurymedlemmene vil la seg intervjue 20 år etter dommen Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

– Trodde vi gjorde det rette

Juryen var også på befaring i Baneheia og flere sier inntrykkene fra rettssaken sitter i dem den dag i dag.

Til tross for tvilen, mener jurylederen at dommen for 20 år siden står seg på bakgrunn av datidens opplysninger.

På spørsmål om hun angrer dommen, svarer Rita Johnsen: