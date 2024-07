Julius (44) er blitt pappa igjen

Sjimpansen Julius (44) i Dyreparken i Kristiansand er blitt pappa igjen.

Rundt klokken 08.30 onsdag fødte sjimpansen Miff en unge i Dyreparken, ifølge en pressemelding.

– For at mor og den lille skal få ro, holder Jungelhuset stengt et par timer inntil videre. Dyreparken forventer å åpne bygget for gjester i løpet av dagen dersom omstendighetene tilsier det.

Det er ikke første gang Julius er blitt far. Julius, som er leder av sjimpanseflokken, er far til Julius Junior (21), Yr (14) og Kongo som nå er blitt 3 år gammel.