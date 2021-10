– Dette angår jo ikke bare oss, men hele Teater-Norge. Det trist, men noe vi bare må forholde oss til, sier Line Key Graarud.

Hun er regissør for juleforestillingen «Like til Betlehem,» som var satt opp i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. 6000 billetter var solgt.

Denne uken ble forestillingen avlyst på grunn av den pågående kulturstreiken. Nå er den utsatt til neste år.

Ifølge Graarud er så mange ansatte i streik, at det blir umulig å gjennomføre forestillingen.

Streiken i kultursektoren er nå i sin sjuende uke. Totalt 890 ansatte er i streik.

Onsdag møtte partene hos Riksmekleren. Sent onsdag kveld ble det klart at partene ikke ble enige og dermed trappes streiken opp ytterligere.

Fra mandag 25.november tas 200 nye ut i streik.

Skjebnen til flere av årets juleforestillinger og andre forestillinger henger dermed i en tynn tråd (se liste nederst i saken).

Graarud forteller at forestillingen blir utsatt til 2022, men at de likevel skal ha en liten fremvisning for nære venner og familie. Foto: Anne Wirsching / NRK

Barna er lei seg

Rundt 50 dansere mellom åtte og atten år fra Spinn dansestudio skulle danset ballett i forestillingen på Kilden.

– Vi droppet å ha en egen forestilling med ballett-elevene for at de skulle ha muligheten til å bli med på en så stor produksjon, sier leder for Spinn dansestudio Marthe Westgaard.

Hun sier at mange av barna ble svært skuffet over avlysningen.

– Det er trist fordi mange har gledet seg veldig til å være med, sier Westgaard.

Hun opplever likevel at de fleste har stor forståelse for situasjonen, siden dette er noe som ligger utenfor både Kildens og deres egen kontroll.

Westgaard påpeker at de tross alt er glade for at Kilden ikke vil gjøre det halvveis nå til jul, og i at de i stedet har ryddet i kalenderen for å gjøre forestillingen storslått til neste år.

– Da er vi klare, sier hun.

NRK forklarer Dette streikar nær 900 medlemer av Fagforbundet, Creo og NTL for: Bla videre Endra pensjonsordning som gir meir igjen i månaden for alle tilsette i kultursektoren, såkalla hybridpensjon. Dei tilsette fekk i 2016 ei innskotsbasert pensjonsordning, no krev dei at arbeidsgjevarane ordnar opp i det dei meiner slår uheldig ut, særleg for kvinner. Fagforbundet hevdar at differansen mellom kvinner og menn vil utgjere over 1000 kroner i månaden. – I alt over 400.000 kroner i løpet av tida frå ho går av med pensjon til ho oppnår forventa levealder. Forrige kort Neste kort

– Ser mørkt ut

Det er også mange andre forestillinger som står i fare nå.

20. november er den planlagte premieren av forestillingen «Mio min Mio» på Trøndelag Teater.

Teatersjef Elisabeth Engseth Hansen, sier én utfordring er innleide scenearbeidere som må videre på andre oppdrag.

– Regissør, scenograf og lys- og lyddesignere skal videre til både inn- og utland. Da ser det mørkt ut, sier Hansen.

Teatersjef på Trøndelag Teater, Elisabeth Engseth Hansen, har måttet avlyse «Mio min Mio» på grunn av den pågående kulturstreiken. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Mister dyrebar tid

For å få til en normal gjennomføring av «Mio min Mio» må en løsning være på plass neste uke, sier Hansen.

Det samme gjelder for det Vest-Norske teateret i Bergen.

– For hver dag som går merker vi at vi mister dyrebar tid for å gjøre oss klare. Vi har noen smertegrenser i neste uke. Jeg kjenner at det brenner under beina på oss nå, sier teatersjef Solrun Toft Iversen.