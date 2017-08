Jonas Alaska starter plateselskap og satser på album

De tre godt etablerte popnavnene har til sammen stått bak millioner av strømminger, platinumselgende singler, gullalbum og prisbelønte videoer.

Bak navnet Billie Van finner du Merete Pascual

Etter å ha spilt i hverandres band, og vært bakmenn på hverandres låter, sementerer de samarbeidet i det nye platemerket, helt i tråd med det Billie Van sa til NTB da hun slapp 2013-debuten:

– Jeg har alltid tenkt at vi tre skal spille sammen for alltid.

Fortsetter forvirringen

Da plateselskapsetableringen ble kjent, het det i en felles uttalelse fra trioen:

– Det har vært mye forvirring rundt samarbeidet vårt siden det er såpass inngående. Hvem av oss er hvem? Hvem sin låt er det? Hvem er kjæresten til Billie? Vi fortsetter å bygge på forvirringen og setter to streker under oss tre som en enhet.

Til NTB forklarer de navnet:

– Vi har alltid tenkt at Braveheart hadde vært et fett bandnavn hvis vi noen gang skulle starte et band. Nå ble det et label i første omgang!

Tror på formatet

Trioen deler troen på at musikkalbum har sin berettigelse.

Jonas Alaska fra Åmli har sin egen festival i hjembygda. Her fra Heimover. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Tanken er også etter hvert å kunne gi ut musikken til andre artister, men først og fremst er det trioens egen musikk det handler om.

– Vi er alle tre artister som foretrekker albumformatet versus det å gi ut sporadiske enkeltlåter, lyder det fra Braveheart-gründerne, som alle selv er langspilleraktuelle denne høsten:

* Mikhael Paskalev startet racet med å slippe «Heavy» 11. august, som er oppfølgeren til 2013-debuten, og sluppet til hans Øya-opptreden.

* Billie Van er neste ut, og klar med «Pure Emotions» 8. september, fulgt av en turnérunde til Bergen 14. september, Oslo 16. september og Drammen 25. november.

* I oktober kommer turen til Jonas Alaska med det som blir hans fjerde studioalbum «Fear Is A Demon», og Sentrum Scene-konsert 16. februar.