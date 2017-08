John Cleese gjør fem norske show på sin «Se meg før jeg dør»-turné

Cleese ga turneen den fengende tittelen «Last Time To See Me Before I Die», og hvert show avsluttes med en begravelsestale stilet til ham selv. Men hittil har turneen vart i fire år.

Nå er den for første gang i vente til Norge, etter å ha sneket seg unna flere ganger, melder arrangør A Comic Soul, som starter billettsalget til maishowene onsdag denne uken.

– Det er nesten et tiår siden sist han gjorde standup her i landet. Vi hadde håpet å få han til Norge da han turnerte rundt oss i fjor, men det gikk ikke. Derfor er vi ekstra giret på at han nå kommer likevel. Forrige Europa-turné solgte ut på et blunk og høstet strålende kritikker, sier Henrik Richter Schie i A Comic Soul i en uttalelse.

77 år gamle John Cleese skildres som skarp som aldri før, både i humor og samfunnskritikk. Det går ifølge pressemeldingen hardt utover venner og familie, samtidig som Cleese selv er mer i fokus.

John Cleese starter norgesturneen 4. mai i Folketeateret i Oslo, 5. mai står Stavanger Konserthus for tur, fulgt av Clarion Brattøra i Trondheim 10. mai, Aquamarahallen i Kristiansand 12. mai før det rundes av i Grieghallen i Bergen 14. mai.