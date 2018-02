Jobbet i hjemmetjenesten – stjal fra pasienter

Den dømte jobbet i hjemmetjenesten i Sandefjord da tyveriene fant sted, men er bosatt i Kristiansand. Mannen er dømt for tyveri fra flere pasienter, og også for å ha stjålet et bankkort fra en pasient som han brukte til å ta ut over 14.000 kroner.

– Stor utrygghet

"Siktede har på eklatant måte brutt den tillit samfunnet har gitt han ved at siktede som offentlig helsepersonell har fått tilgang til en rekke syke og pleietrengende borgere i sine hjem. Siktedes opptreden er egnet til å skape stor utrygghet for personer som ofte er i en vanskelig livssituasjon som følge av høy alder, sykdom og behov for pleie og stell", står det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Tyveriene foregikk fra mai 2014 til mai 2017. 58-åringen stjal noen tusen kroner fra fire pasienter, og tok ut totalt 14.154 kroner fra et kort han hadde stjålet fra en annen pasient. Uttakene ble gjort ved å belaste kortet i forskjellige forretninger, og overvåkningsbilder viser at mannen benyttet kortet. To pasienter har fått frastjålet 15 narkotiske tabletter.

Domfelt ti ganger fra før

58-åringen er fra før domfelt ti ganger, alle ganger for vinningskriminalitet. Mannen ble senest i 2016 dømt til 75 dagers fengsel for trygdebedrageri.

"Tidligere straffereaksjoner har ikke avholdt siktede fra å begå ny kriminalitet", står det i dommen.

Mannen ble i tillegg dømt for å ha brukt narkotika, og må i fengsel i 45 dager. Pengene som ble stjålet fra bankkortet må han og betale tilbake igjen. Mannen har gitt full tilståelse til det han er siktet og dømt for.