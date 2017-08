Jobber for fire nye år for Grøvan

I en meningsmåling foretatt av Respons Analyse for partiet Høyre, er stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) ute av Stortinget, melder Avisen Agder. Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) akter å stå på for å sikre Grøvan fire nye år på Stortinget.