Jesus er funnet i Sarons Dal

Avisen Agder meldte i sommer at et stort Jesus-maleri var forsvunnet i Sarons Dal i Kvinesdal. Nå er maleriet funnet igjen. – Vår bygningsarbeider Lukas Tytyk fant det under rivningsarbeider i Hallen, det hadde blitt forlagt under noen bygningsplater, sier daglig leder Glenn Tønnessen.