Under søndagens kamp som ble spilt på Sandnes stadion, møtte Jerv et lag som ligger mange hakk over på tabellen.

Likevel gikk det Jervs vei. Allerede etter åtte minutter kom Jervs første scoring. Den stod Nils Petter Andersen for. 13 minutter senere, klarte Jacob Toft å sette ballen i samme mål. Jerv kunne derfor gå til pause med en tomålsledelse over motstander Sandnes Ulf.

I andre omgang av kampen var det måltørke helt til siste spilleminutt. Da klarte imidlertid Alexander Lind å gi Jerv nok et mål. Resultatet ved kampslutt ble 0–3 i Jervs favør.

Andre seier for Jerv

Med seier i søndagens kamp, kan Jerv doble antall seire så langt i serien. Fra før av har laget vunnet bare en kamp. Det var kampen mot Elverum som ble spilt på Jervs hjemmebane Levermyr stadion den 4. juni. Jerv vant 2–0.

Mens laget fra Grimstad før kampen mot Sandnes Ulf, lå på en 14. plass på tabellen og dermed like over nedrykksplass, kunne motstanderlaget skilte med en plassering helt i toppen. Før avspark søndag, lå laget fra Sandnes på 3. plass på tabellen i 1. divisjon.