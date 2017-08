Jerv-Fredrikstad.

Fotballklubben Jerv vant over Fredrikstad Fotballklubb i dagens 1. divisjonskamp på Levermyr stadion i Grimstad.

Jerv har dermed vunnet fire av sine fem siste kamper.

Unntaket var Strømmen - Jerv der resultatet ble 2-1.

Tøff sesong

21 år gamle Babajide David Akintola ble dagens helt med sine to mål.

Babajide David Akintola er fornøyd med dagens resultat. Foto: Line Haus / NRK

– Jeg er veldig glad, fordi det var et bra mål og bra lagarbeid sammen for å få det, så det var veldig bra å score, forteller Babajide David Akintola.

Akintola er lettet over at Jerv har hevdet seg etter en tøff sesong og sier at dagens mål var viktig.

– Det var veldig viktig, fordi vi må fortsette å vinne. Det har vært en tøff sesong, men jeg er veldig glad for at vi fikk det til.

– Får se

Jerv-trener Arne Sandstø er storfornøyd etter dagens kamp mot Fredrikstad.

Foto: Line Haus / NRK

– Først og fremst er vi særdeles glad med tre poeng. I første omgangen var vi bunnsolide, vi slipper til veldig lite og spiller godt. I andre omgang slutter vi å spille og forsvarer oss litt for mye, men vi setter spikeren i kisten i slutten og det er vi veldig glad for.

Treneren er spent på onsdagens cupkamp mot Rosenborg.

– Vi får se hva Rosenborg kommer med, de er naturligvis en liten favoritt. Vi skal prøve å gjøre det meste for å ødelegge for Rosenborg, også får vi se hvordan det ender til slutt, sier treneren.

Kampens forløp

00:09: Fredrikstad-spiller Henrik Furebotn får gult kort.

00:30: 1-0 til Jerv. Målscorer Babajide David Akintola.

00:46: Fredrikstad bytter inn Rocky Lekaj for Johnny Per Buduson.

00:68: Jerv bytter Eirik Haugstad inn for Andreas Hagen.

00:71: Gult kort til Jerv-spiller Erik Haugstad.

00:76: Mislav Leko får gult kort til Fredrikstad.

00:78: Jerv bytter inn Idelino Gomes. Brice Wembangomo kommer på banen.

00:83. 2-0 til Jerv. Babajide David Akintola scorer sitt andre mål.

00:84: Fredrikstad-spiller bytter inn Ludvig Begby for Alexander Henningsson.

00:90: Jerv bytter inn Christopher MacConnacher mot Mathias Wichmann, i det kampen går på overtid.

00:97: Kampen ender 2-0.

​

Jerv-spiller nummer 13 Babajide David scoret 2 mål under søndagens kamp. Foto: Line Haus / NRK