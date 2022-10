Jerábková med scoringsshow da Vipers utklasset Bucuresti i Champions League

Markéta Jerábková var kampens store spiller i Aquarama. Den tsjekkiske bakspilleren scoret hele 11 ganger da Vipers Kristiansand slo Bucuresti 35–29 i Champions League lørdag kveld.

– Det var utrolig. Vi spilte en fantastisk kamp. Det var godt å slå tilbake etter to kamper som ikke var så bra. Nå kan vi være fornøyde, sier Jerábková.

– Hun var meget bra. Hun har hatt noen kamper som ikke har vært helt topp, så det var bra hun fikk denne kampen, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Hun spiller en fantastisk kamp. Men i dag synes jeg hele linja jobber bra i angrep. Men all ære til «Maki», det er bare å fortsette slik, sier Vipers-målvakt Katrine Lunde.

Se reaksjonene etter kampen her:

Etter Vipers - Bucuresti Du trenger javascript for å se video.

Vipers gikk dermed opp på førsteplass i sin Champions League-gruppe, men tyske Bietigheim kan ta tilbake tabelltoppen med seier borte mot danske Odense i morgen.

– For å henge med i topp-to, var denne veldig viktig. Hadde vi tapt i dag, hadde det vært lang vei dit. Nå er vi med, sier Gjekstad.

– Seieren var viktig. Nå skal vi møte Bietigheim og FTC hjemme. Dette var viktig for å henge med i toppen av gruppa, sier Jerábková.

Jevn førsteomgang

Det var gjestene fra Romania som begynte kampen best. Etter snaue åtte minutter var Bucuresti oppe i en 5-2-ledelse. Men Vipers slo tilbake, takket være flere mål fra toppscorer Markéta Jerábková. Ved halvspilt omgang var Bucuresti oppe i en knapp 10-9-ledelse.

– Bucuresti kommer i hundre fra start. Men du ser de blir slitne utover, og da vinner vi fortjent, sier Lunde.

Sunniva Næs Andersen prøver seg fra kanten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Utover i omgangen fulgte lagene hverandre tett. Men etter at Katrine Lunde slo til med et par redninger var Vipers oppe på uavgjort for første gang etter 22 minutter. Da sto det 12–12.

To minutter senere var hjemmelaget i føringen for første gang i kampen. TV-kommentatorene kalte angrepet som gav Vipers en 14-13-ledelsen for «champagne-håndball».

Til pause sto det 15–15 i Aquarama.

Emilie Hegh Arntzen møtte gamle lagvenninner i Aquarama, men måtte se seg slått på sin tidligere hjemmebane. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vipers dro fra etter hvilen

Andre omgang startet like jevnt, men etter fem minutter spill begynte Vipers å dra ifra. Etter 38 minutter ledet hjemmelaget 20–17.

Den ledelsen beholdt Vipers utover i omgangen. Midtveis i omgangen sto det 25–21 til Vipers. Etter et scoringsshow fra Vipers’ tsjekkiske bakspiller Markéta Jerábková slo Vipers rumenske Bucuresti hele 35–29. Jerabkova endte på hele 11 scoringer.

Etter kveldens kamp ligger Vipers på topp i sin gruppe. Men tyske Bietigheim kan gå forbi med seier i sin kamp borte mot danske Odense søndag. Med dagens seier gikk Vipers forbi Bucuresti. De to øverste plassene i gruppa gir direkteplass i kvartfinalene i Champions League.

– Jeg synes jentene virkelig slåss i andre omgang. Da kjemper vi dem ut av stilen, og får straffet dem i kontringsspillet vårt. Dette var bra, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.