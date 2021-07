Jente (13) skal ha blitt voldtatt i dusjen på campingplass

– Jeg hadde aldri gjort det hvis jeg hadde visst hvor gammel hun var.

Det forklarte den 17 år gamle gutten under rettssaken som startet i Agder tingrett mandag.

Han og fetteren på 20 er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Begge nekter straffskyld.

Møttes på campingplass

Guttene var 16 og 19 år gamle da de møtte ei jente på 13 på en campingplass på Sørlandet i fjor sommer.

Jenta var sammen med ei to år eldre venninne da de tilfeldigvis traff de to guttene på en lekeplass en kveld. Deretter gikk alle fire til stranda på campingplassen.

– De virket hyggelige, har den nå 14 år gamle jenta forklart i avhør.

Rundt midnatt bevegde de seg mot dusjbygget på campingplassen.

Det er der hendelsen som er bakgrunn for tiltalen skal ha skjedd.

Motstridende forklaringer

Jentene har forklart at de gikk inn for å dusje og at guttene fulgte etter.

Guttene har forklart at de oppfattet at de ble invitert inn.

De har også sagt at jenta virket mye eldre enn hun var, og at hun tok initiativ til seksuelle handlinger.

Den 13 år gamle jenta har i et tilrettelagt avhør forklart at hun slapp guttene inn i et dusjrom med lås, der alle fire var samtidig.

– Jeg var redd, har jenta forklart i avhør.

Nekter straffskyld

Den yngste av de to guttene, som da var 16 år, erkjenner å ha hatt seksuell omgang med den 13 år gamle jenta.

Han mener det var frivillig.

Den 13 år gamle jentas venninne, som da var 15, var vitne til hendelsen. Hun støtter venninnens forklaring.

Guttene er også tiltalt for å ha utsatt henne for krenkende eller uanstendig atferd, ettersom hun var under 16 år.

Etter at 13-åringen kom hjem til campingvogna, skal hun ha mottatt en melding på Snapchat fra en av de to tiltalte. Der skal det ha stått «Ikke fortell det til noen. Det er vår lille hemmelighet».

– Jeg syns det var rart at han ikke skjønte at han hadde gjort noe galt, sa jenta i avhør.

Gutten har forklart at han sendte meldingen fordi han ikke ville at det skulle gå rykter om hva som hadde skjedd mellom dem, ikke fordi noe ulovlig hadde skjedd.

Guttene nekter straffskyld. Advokat Marius Mørner Staurset og Øyvind Aakerøy er forsvarere i saken.

Kunne ikke sikre spor

Den 13 år gamle jenta fortalte fosterfaren sin om hendelsen. Han tok kontakt med politiet dagen etter.

Samme dag ble jenta kjørt til overgrepsmottaket ved Sørlandet sykehus. Da hadde hun merker på overkroppen.

Det ble ikke gjort krimtekniske undersøkelser på stedet fordi dusjkabinettet blir vasket tre ganger om dagen. Det gjorde det vanskelig å sikre biologiske spor.