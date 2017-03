Jan Kristoffer Dale (31) får Tarjei Vesaas-pris

Tarjei Vesaas debutantpris deles hvert år ut til fjorårets beste skjønnlitterære debutant under 35 år. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury.

I år går debutantprisen til Jan Kristoffer Dales for novellesamlingen «Arbeidsnever».

I juryens begrunnelse heter det at novellene i «Arbeidsnever» har et strevsomt og empatisk fundament i seg som holder liv i håpet og holder de mest aggressive demonene i et menneske på avstand.

Her er mer bevegelse enn apati. Slik sett siver det en fin varme ut av denne novellesamlingen, tekster som legger armen sin rundt de der inne, og oss utenfor som leser, mener juryen.

Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene han mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.

