Moren til Jan Helge Andersen fulgte Riksadvokatens pressekonferanse fra sitt hjem i Kristiansand.

På samme måte fulgte hun Baneheia-saken da den gikk i Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett for 20 år siden.

Hun kjenner mange detaljer i saken, og stusser på Riksadvokatens konklusjon.

– I dag er det nesten utelukkende snakk om DNA-beviset og mobilbeviset. Jeg har en opplevelse av at man har satt til side alle de andre bevisene som lå til grunn da gutten ble dømt for 20 år siden, sier Berit Andersen.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie Sørstrønen og medvirkning til seksuelle overgrep mot begge.

NRK har snakket med Jan Helge Andersen fredag. Han ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken og viser til sin advokat Svein Holden.

Hvem er den andre gjerningspersonen?

DNA-beviset handler om at det ble funnet sikker DNA på Jan Helge Andersen.

Men det ble også gjort DNA-funn på åstedet som tilhørte en annen mann.

Problemet var bare at DNA-prøven ikke kunne knyttes til én person, men stamme fra over halvparten av Norges mannlige befolkning.

– Det ble den gangen slått helt sikkert fast at det må ha vært to personer på stedet. Jeg stusser på at man nå bare avskriver dette. Hvem er den andre gjerningspersonen? Ingen kan hevde at Jan Helge har to forskjellige DNA, sier Berit Andersen.

Mobilbeviset handler om at Kristiansen sendte flere tekstmeldinger i tidsrommet for drapene i Baneheia.

Eksperter har ikke klart å måle mobildekning på åstedet.

– Også den gangen ble det sådd tvil om både DNA-beviset og mobilbeviset. Det var summen av mange bevis som førte til domfellelse. Ingen av de andre bevisene ble nevnt under dagens pressekonferanse, sier Berit Andersen.

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye Baneheia-saken. Foto: Runar Henriksen Jørstad

– Gjør meg opprørt

Med andre bevis mener hun blant annet samkjøring av forklaringer fra de to bestekameratene, samt vitner som har forklart seg i saken.

– I dag fikk jeg høre at troverdigheten til Jan Helges forklaring er svekket. Men jeg opplever at de kun baserer det på et utdrag av bevis i saken når de sier det. Altså DNA-beviset og mobilbeviset. Det var heller ikke grunnlaget da han ble dømt i rettsrunden. Det gjør meg opprørt, sier Andersen.

Berit Andersen sier Baneheia-saken har vært en stor belastning for familien.

Nå forventer hun at det blir gjort en jobb for å få flere svar.

– Jeg håpet på en ny rettssak. Ifølge riksadvokaten står vi nå med et uoppklart drap. Hvem drepte den andre jenta? spør Berit Andersen.

– Stoler du fullt og helt på Jan Helges forklaring?

– Ja, jeg gjør egentlig det, selv om jeg har vært i tvil mange ganger. Han kan ha pyntet på forklaringer, og forklart mer på et tidligere tidspunkt. Men jeg stoler på han, sier moren.

Dommene i Baneheia-saken Ekspandér faktaboks To små jenter, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) blir voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Det blir funnet DNA-spor på den ene jenta fra Jan Helge Andersen. I avhør tilstår Andersen og forteller at Viggo Kristiansen var med på det hele, og var hovedmann. Kristiansand byrett 1. juni 2001 Kristiansen dømmes for drap og seksuallovbrudd mot begge jentene, samt noen andre lovbrudd. 21 års fengsel + 10 års sikring. Han anker.

Andersen frifinnes for drapet på Lena, men dømmes for drap på Stine Sofie og medvirkning til seksuallovbrudd mot begge jentene. 17 års fengsel. Både Andersen og påtalemyndigheten anker over straffutmålingen. Agder lagmannsrett 13. februar 2002 Kristiansen dømmes for drap og voldtekter i Baneheia, samt ett seksuallovbrudd mot et barn og en fredkrenkelse mot en voksen, til 21 års forvaring. (Han har tilstått det som ikke er knyttet til Baneheia.) 21 års forvaring.

Andersen: Straffen skjerpet til 19 års fengsel.

Fortsetter etterforskning av Andersen

Riksadvokaten mener at Viggo Kristiansen bør frifinnes.

– Bakgrunnen for dette er at det samlede etterforskningsmaterialet klart ikke gir bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forholdene han ble dømt for i Baneheia-saken, fortsetter Maurud.

Han går langt i å avvise Andersens forklaring.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet. Det i en slik grad at det etter min vurdering vanskelig kan legges vekt i Kristiansens disfavør.

Etterforskningen av Jan Helge Andersen vil fortsette.

– Vi har grunn til å tro at han har mer å bidra med når det gjelder sin egen rolle i denne saken. Derfor etterforskes han nå, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Det gjenstår mange spørsmål i Baneheia-saken. Nå håper Maurud at etterforskningen av Andersen skal gi flere svar.

– Vi har å gjøre med et uoppklart drap. Vi ønsker for all del å komme så langt vi kan til bunns i alle spørsmål som vi nå ikke kan gi svar på. Det håper jeg vi kommer nærmere med i etterforskningen, sier Maurud.

– Ikke minst av hensyn til de pårørende til jentene, som åpenbart har behov for å få mer svar på hva som har skjedd, sier han.