– Vi tenker det er påsatt. Det er mye som tyder på det og vi jobber ut ifra den teorien, sier politiets innsatsleder Nils Erik Usterud til NRK.

De to brannene som brøt ut på Blakstadheia i Froland tirsdag ettermiddag kunne fort blitt svært alvorlige.

Politiet har foretatt vitneavhør av folk som oppdaget brannen og ber publikum om tips.

– Det er viktig å finne ut om dette er et barn, en voksen eller om det er noen med en psykisk lidelse, sier Usterud som avkrefter at politiet har noen mistenkte.

Politiet vil fortsette med etterforskningen i dagene fremover. Foto: Mads Nielsen / NRK

Kunne nådd skole

De to brannene var bare 250 meter fra hverandre, og i nærheten av et boligfelt.

Usterud sier at politiet har snakket med beboere i området og kommer til å fortsette med det, onsdag morgen.

– I dag blåser det litt og det fikk vi erfare. Det ble en hektisk dag for brannmannskapene, sier Usterud.

Petter Vinje Svendsen som er vakthavende brannsjef i Østre Agder brannvesen forteller at det var hell i uhell at det allerede var en annen brann på stedet når brann nummer to ble oppdaget.

Svendsen sier at de hadde ekstra beredskap i tilfelle den mulige brannstifteren skulle slå til igjen. Foto: Mads Nielsen / NRK

– Vi var heldige fordi hadde rykket ut til den første brannen bare 200 meter unna. Hvis vi ikke hadde vært her allerede, er jeg redd for at det hadde nådd opp til Blakstad skole, sier brannsjefen.

Han forteller også at det ikke er uvanlig at det dukker opp brannstiftere i perioder med mange skogbranner.

– Det er trist, men dessverre ikke uvanlig at noen bestemmer seg for å starte branner når fokuset på branner er så stort som nå. Det så man sist i Sverige for få dager siden, da politiet sa at mange av skogbrannene var påsatte.

Naboer trådte til

Halgeir Halvorsen eier huset som er nærmeste nabo til det første brannåstedet.

Han var selv bortreist da brannen startet, men takker naboene som hjalp ham.

– Det er ekkelt at dette har skjedd, men det er godt å ha gode naboer, sier Halvorsen.

En av dem som stilte opp for å slukke brannen var nabojenta Ine Elise Hole Berg på atten år.

– Jeg kjente skikkelig på adrenalinet. Vi hentet bøtter og vannslanger. Først luktet vi brannen, deretter så vi den. Da brannvesenet kom for å slukke den første brannen begynte den andre, forklarer Berg.

Hun forteller at det er skummelt å tenke på at det muligens er en person som har startet disse brannene med vilje.

Halgeir Halvorsen er nærmeste nabo til brannområdet og roser sin atten år gamle nabo, Elise Hole Berg. Foto: Line Haus / NRK

– Godt arbeid

Brannsjef Petter Vinje Svendsen applauderer kollegene for innsatsen.

– Den andre brannen tok fort av i det tørre føret på grunn av vinden. Det var utrolig godt arbeid av brannvesen fra Froland og Arendal, sier Petter Vinje Svendsen som er vakthavende brannsjef i Østre Agder brannvesen.

Brannvesenet driver nå med etterslukning på stedet, men alt skal være under kontroll.

Det er for tiden ekstrem skogbrannfare i Sør-Norge, og bare en liten gnist kan skape problemer.