Isproppen i Mandal har løsnet

– Rett før midnatt løsna proppen ved bybrua så nå er den i saltvann, sa Steffen Dyrstad i Lindesnes Havn natt til fredag.

Fredag morgen kunne NRKs reporter på stedet fortelle at det nå er mindre is, men at isflak fortsatt flyter ut fra Mandalselva.

Slik ser det ut i Mandal fredag morgen etter at isproppen som gjorde stor skade på bryggenalegg i Mandal løsnet natt til fredag. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Skader på brygger

Den rundt 700 meter lange isproppen som dannet seg i Mandal sentrum torsdag, har ført til skader på brygger.

– Noen har knekt, men det er mindre skader enn man så for seg, sier Steffen Dyrstad i Lindesnes Havn.

Han forteller at de nå er i gang med oppryddingen.

– Nå gjenstår det å sikre gjenstander så de ikke flyter ut i sjøen, sier han.

Lindesnes Avis omtalte isproppen først.

Holdt krisemøter

Mandag satte kommuneledelsen i Lindesnes krisestab på grunn av ispropper som hadde dannet seg i Mandalselva og Audnaelva.

– Vi var redd for at isen skulle komme tidligere da vi hadde stormflo, sier ordfører i Lindesnes Alf Erik Andersen.

Han har fulgt situasjonen nøye de siste dagene.

Onsdag ble krisen avblåst, men torsdag ble det igjen spenning knyttet til isproppen i Mandalselva og om den ville føre til skader i sentrum.

Ordfører Andersen forteller at isproppen foreløpig har kommet i kontrollerte former. Nå er han spent på hvordan de neste dagene blir.

Det bor over 11.000 innbyggere i Mandal.