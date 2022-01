– Det har vært en fantastisk morsom og utrolig kul opplevelse, sier Linn-Kristin Riegelhuth Koren.

Håndballspilleren trosset både strømstøt, hoderegning og kaldt sørlandsvann i fredagens episode.

Men Mesternes mester-eventyret endte i en svært jevn duell.

Sabler, sverd og krabber

Denne fredagen skulle fokuset settes på prøve for de åtte gjenværende utøverne.

I første øvelse innebar det at tunga måtte holdes rett i munnen.

I «gåten» skulle levende krabber, flagg og sabler telles og plasseres i et regnestykke på kort tid.

Hoderegning under press er sjelden en oppskrift på suksess, og flere måtte prøve både én og to ganger for å løse oppgaven.

Anja Hammerseng-Edin blir den første som knekker koden.

Hun visualiserte blant annet en katt med ni liv, konas draktnummer og en regnbue med sverd, for å holde koll på utregningen.

Det var én ting til som hjalp håndballspilleren å huske, som forblir hemmelig:

– Det kan jeg ikke si på TV. Det går ikke, ler hun.

Anja Hammerseng-Edin kom helt til topps i kveldens første oppgave. Judoutøver Madeléne Rubinstein klarte ikke skjule gleden da hun som kveldens andre deltaker løste gåten. På tredjeplass havnet Øystein Pettersen. Skiløperen tok pallplassen med fattet glede. Ida Njåtun var rimelig fornøyd da hun som fjerde person løste mattestykket. Enda mer fornøyd så danser Nadya Khamitskaya Andersen ut til å være. Bjørn Einar Romøren var nok aller mest lettet da han til slutt knakk koden. Nils Jakob Hoff så på sin side ut til å være på nippet av å gi opp. Men han løste regnestykket til slutt, og kom inn til en sisteplass.

Strømsjokk

Det gjaldt å holde konsentrasjonen oppe også i kveldens andre utfordring:

I «strømføring» fikk deltakerne først opp pulsen med hopping. Så skulle et håndtak føres frem og tilbake rundt en strømførende stang 10 ganger. Deltakerne fikk raskt kjenne på hvor ubehagelig et strømsjokk kan være. Etter flere mislykkede forsøk, vokste også frustrasjonen. Til slutt stod finalen mellom Madeléne Rubinstein, Øystein Pettersen, Bjørn Einar Romøren og Nils Jakob Hoff. – Få det på, ropte Pettersen da han løp inn til seier. Rubinstein ga opp midtveis i finalen, og måtte nøye seg med en fjerdeplass.

– Det var en veldig rar opplevelse. Der og da føltes det helt umulig, men nå skulle man ønske at man hadde prøvd i alle fall, sier en litt skuffet Rubinstein.

Men judoutøveren fikk revansje i kveldens siste øvelse.

I «tranen» gjelder det kort og enkelt å holde balansen på ett bein.

Deltakerne fikk ett minutt på seg til å komme seg ut på tuppen av planken, og stille seg på ett bein. Riegelhuth Koren holder seg lenge i konkurransen, men hun havner likevel nest nederst på lista sammenlagt. Øystein Pettersen har akkurat gitt fra seg et stort plask, og Madeléne Rubinstein innser at seieren er hennes.

Skøyteløper Ida Njåtun ble den første som røk ut av konkurransen, og måtte dermed møte i sin andre natt-test.

Med seg i duellen om en plass videre, tok hun altså Riegelhuth Koren.

Lynrask reaksjon

Og det ble en intens duell, som endte 2-1 i Njåtuns favør etter en skikkelig fight om lysrørene.

Riegelhuth Koren erkjenner at hun gjerne skulle blitt værende i Mesternes mester.

Men om motstanderen har hun bare gode ord å si. Det har hun også om selve nattesten.

– Jeg har alltid tenkt at det hadde vært kult å prøve de lysrørene. Det var en dødsgøy kamp.

Linka skryter av meddeltakerne sine, og sier hun har fått mange nye vennskap i Mesternes mester. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

«Linka» var i en årrekke en av verdens beste håndballspillere.

Hun har vunnet åtte mesterskap for Norge, og i 2008 ble hun kåret til verdens beste håndballspiller av det internasjonale håndballforbundet.

Ifølge Koren selv er gleden over sporten årsaken til suksess.

– Jeg har elska det.

Koren og Marit Malm Frafjord jubler etter seieren i semifinalen i håndball-EM mellom Norge og Ungarn i 2012. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Håndballspilleren synes det er vanskelig å trekke frem et spesielt høydepunkt fra karrieren.

Men at hun fikk oppleve å spille et mesterskap med lillesøsteren Betina på laget, henger høyt.

– Det vil gå inn i boka som et øyeblikk som er vanskelig å gjenskape.

Over tre år har gått siden 37-åringen avsluttet håndballkarrieren. Nå er tid med ektemannen Einar og deres tre barn øverst på prioriteringslista.

– Jeg vil alltid elske håndballen og ha det tett til hjertet mitt. Men for meg har det vært en helt naturlig del å legge det der, og heller finne på andre gøye ting.