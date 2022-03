– Dette vedtaket er en seier for pasientsikkerheten, sier Karim Sayed i bransjeforeningen Norfem.

I dag kan kosmetiske injeksjoner som for eksempel «fillers» utføres av hvem som helst.

Tirsdag vedtok Stortinget innstramminger i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Det betyr krav om helsepersonell og 18-års aldersgrense for kosmetiske injeksjoner.

NRK forklarer Hva er fillers og botox? Bla videre Hva er fillers? En filler er en romoppfyllende gel som sprøytes inn i huden for å behandle rynker, gi fyldigere lepper og forme kinnbein og hake. Hovedbestanddelen i en filler er vanligvis hyaluronsyre, det samme stoffet som finnes i huden. Hva er fillers? Fillere hører til den ikke-kirurgiske kategorien hudfyllstoffer. Noen har permanent virkning mens andre har en forbigående effekt. Hva er fillers? Eksempler på fillere er Restylane, Bio-Alcamid, Hydrafil, Hylaform, Juvederm, Radiessse og Silskin. Restylane er den originale hyaluronsyrefilleren. Ulike fyllstoffer kan ha ulike formål. Hva er Botox? Botox eller botulinumtoksin en gift som dannes av bakterien Clostridium botulinum, som uten oksygen vokser i matvarer som blant annet hermetikk og rakfisk. Hva er botox? I kosmetosk sammenheng brukes botulinumtoksin i små og fortynnede doser for å glatte ut rynker i ansiktet. Behandlingen består i at toksinet sprøytes inn i utvalgte muskler, slik at nervesignalene til musklene blokkeres og hindrer at musklene trekker seg sammen. Behandlingen varer i 3–5 måneder og må deretter gjentas. Hva er botox? Botulinumtoksin i små doser kan brukes i behandling av muskelkramper, for eksempel i øyelokk, i ansikts- og halsmuskulaturen. Hva er botox? Det er svært vanskelig å forutse nøyaktig hvordan innsprøytninger med botulinumtoksin vil fungere på dine ansiktsmuskler. Du bør være forberedt på at du kanskje ikke får det resultatet du forventet. Kilder: nhi.no: https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/behandling-med-filler/ https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/rynkebehandling-med-botulinumtoksin/ Store medisinske leksikon: https://sml.snl.no/botulinumtoksin Forrige kort Neste kort

Har vært fritt frem for useriøse aktører

Skal du sette en sprøyte i ansiktet til noen nå, så må du altså være helsepersonell.

– Det har til nå vært fritt frem for useriøse aktører å tilby disse behandlingene. Dette har ført til at flere har fått alvorlige skader, sier Sayed.

Sayed som leder foreningen for kvalitet i estetisk medisin har lenge jobbet for å få et strengere lovverk innen bransjen.

Blant annet har de innført en egen sertifiseringsordning for å heve kompetansen blant medlemmene.

– For den seriøse delen av bransjen har mangel på lovverk ført til et omdømmeproblem. I tillegg har vi også måttet hjelpe mange med å reversere eller korrigere injeksjoner som er satt feil, sier Karim Sayed.

Ønsket 21-års grense

Stortinget vedtok at det skal være 18 års aldersgrense for injeksjoner som Botox og «fillere». Men bransjen ønsket egentlig en grense på 21 år.

– I den seriøse delen av bransjen har det vært 18-års aldersgrense allerede. Men dette vil uansett sende et viktig signal om at dette er behandlinger som ikke egner seg for barn, sier Karim Sayed.

Det er også vedtatt at det skal innføres strengere kompetansekrav.

Leder av Norfem, Karim Sayed er svært fornøyd med Stortingets vedtak om strengere krav til kosmetiske behandlinger. Foto: PRIVAT

- Det er ikke nok at man sier man er kun helsepersonell som får ta disse behandlingene. Det må også innføres krav om opplæring innen fagfeltet.

Etter at loven er vedtatt i Stortinget, er det opp til regjeringen å gjøre nødvendige forskriftsendringer før loven kan tre i kraft.

– Vi har en klar forventning om at regjeringen iverksetter dette raskt. Det er viktig at det stilles gode kompetansekrav. Neste steg må være å innføre egne spesialiserte utdanningsløp, noe som allerede finnes i flere andre europeiske land, sier Karim Sayed.