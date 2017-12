Innesperret til over nyttår på grunn av heis-rot

Beboerne i den kommunale boligblokken mener kommunen burde planlagt bedre når de skulle bytte heisene.

Jens Erik Rognmo sitter i rullestol og han må ta heis to etasjer for å komme seg ut.

Jens Erik Rognmo synes heisbyttene i blokka fremstår som litt dårlig planlagt. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Problemet er bare at den nye heisen som er montert i blokka er for liten for rullestolen, og den store heisen er stengt fordi den skal byttes ut.

Og dermed blir Rognmo sittende i leiligheten til over nyttår uten å få seg en luftetur.

– Ja, det er jo kjedelig, men jeg må jo prøve å gjøre det beste ut av det. Men jeg synes det er litt dårlig planlagt, sier Rognmo.

Byttet heiser i omvendt rekkefølge

Det er ikke plass til en rullestol i den nye heisen som er montert. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Kristiansand kommune bytter nå de to heisene i den kommunale blokka.

Den minste heisen som ble byttet først, hadde plass til rullestoler, men den nye heisen som er montert ble mindre enn før på grunn av nye innervegger.

Beboerne har brukt den store heisen i stedet, men den er nå stengt, fordi den også skal byttes.

Den nye store heisen som har plass til rullestoler er stengt fordi den skal byttes ut. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Brukere av elektriske rullestoler har dermed ingen heiser å bruke og er helt innesperret i blokka.

Etter planen blir den store heisen klar i januar.

– De skulle ha begynt med å bytte den store heisen først, også gått over på den lille. Da hadde det ikke vært noe trøbbel i det hele tatt. Så nå risikerer jeg å sitte her inne til over nyttår. Nå kommer juleferie og da blir det ikke jobbet noe med den nye heisen, sier Rognmo.

Beklager tabben

Vedlikeholdsleder Steinar Kjelland ønsker ikke å stille til et intervju med NRK.

Men han legger seg flat og beklager heis-tabben.

Han oppfordrer beboerne til å ta kontakt og kommunen vil gjøre det som er mulig for å hjelpe de det gjelder med erstatningsleilighet eller annen hjelp frem til den store nye heisen er klar.

Fra tredje etasje i blokka ser Rognmo uansett fram til en rolig jul.

– Ja, jeg tar ting veldig rolig. Er jo vant til å måtte vente, avslutter Rognmo.