Innbytter senket Arendal

Verken Arendal eller Ull/Kisa maktet å score i første omgang av kampen.

Skuffet Tørum

Ylldren Ibrahimaj sendte sørlendingene i føringen noen minutter ut i andreomgangen, men Andreas Aalbu utlignet for Ullensaker/Kisa etter 68 minutter.

Vinnermålet ble scoret av Ødemarksbakken minuttet før full tid.

Arendalstrener, Knut Tørum sier til NRK at han er skuffet over det andre tapet på to kamper i starten av sesongen.

Køer før kampen

Det var knyttet stor spenning til hjemmelagets første hjemmekamp i førstedivisjon, og det

Det ble kø foran billettbua da 1023 tilskuere skulle inn på stadion. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

ble køer foran billettbua før kampen da 1023 tilskuere skulle inn på en etter hvert nesten fullsatt stadion. Stadionanlegget på Myra er midlertidig hjemmestadion for klubben og det er gjort oppgradering av anlegget foran sesongen.

Stadionansvarlig i klubben, Per Carsten Michelsen, sier det meste fungerte bra under første hjemmekamp.

Null poeng til Arendal

Niklas Sandberg (Ull/Kisa) og Jacob Rasmussen (sørlendingene) fikk begge gult kort i kampen.

Ull/Kisa har fire poeng og Arendal null poeng etter søndagens serierunde. I neste runde skal Arendal møte Ranheim, og Ull/Kisa møter Strømmen. (©NTB)