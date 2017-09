Innbruddsforsøk på Joker

To personer ble sett løpende fra stedet etter at en Joker-butikk i Kronprinsens gate i Kristiansand sentrum ble utsatt for innbruddsforsøk i natt. En rute ble knust, og alarmen ble utløst, melder politiet. Les mer om nattens hendelser her.