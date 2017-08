Innbrudd, sjøkontroll og trafikkulykke

Kl 0536: Arendal. Innbrudd i urmakerforretning i Østregate. Tre personer sett løpende fra stedet. Forsvant i en bil i retning Barbu.

Kl 0251: Kristiansand. Politibåten har kontrollert en båtfører - mistanke om kjøring i beruset tilstand. Anmeldes for dette.

Kl 0238: E39 Trafikkulykke i Søgne. En bil har kjørt i fjellveggen, og E39 stenges for en periode. Bilflører er uskadd, og forteller at et dyr kom ut i veien.

Kl 0233: Kristiansand. Påtruffet en person som tidligere er bortvist fra sentrum. Innbringes, settes i arrest og anmeldes.

Politibåten har kontrollert 50 båter i Mandal i natt. har kontrollert 50 båter. Fire fikk forenklede forelegg for manglende bruk av redningsvest og en for fart. En båtfører ble også anmeldt for kjøring i beruset tilstand.

Kl 0157: Arendal. En person innbringes, settes i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelser ved utested i sentrum.

Kl 0150: Kristiansand. En overstadig beruset person bortvist fra sentrum etter ordensforstyrrelse utenfor utested.

Kl 0032: Mandal. Bil stanset i kontroll - fører mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Førerkort beslaglagt.

Kl 0123: Kristiansand. Ordensforstyrrelse. En utagerende person bortvist fra sentrum resten av natta.