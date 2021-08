Ingen trodde på Kaja (16) da hun sa at hun ville bli snekker

– Da jeg sa til venner og familie at jeg ville bli snekker, trodde de ikke på meg. Det finnes jo nesten ingen jenter som er det.

16-åringen fra Mandal har drømt om å bli snekker siden hun var seks år gammel.

– Jeg har alltid gått rundt i arbeidsbukse og sagt at jeg vil starte mitt eget firma.

Ville ikke være den eneste jenta

Selv om Brønstad alltid har hatt en snekkerdrøm, var det ikke like lett å ta valget om å begynne på bygg- og anleggsfag på videregående.

– Jeg ville ikke være den eneste jenta i klassen, og søkte først på studiespesialiserende i stedet. Første skoledag forsto jeg at jeg heller måtte følge drømmen min, og at jeg kom til å angre hvis jeg ikke gjorde det.

Sammen med ei venninne, byttet hun over til bygg- og anleggsteknikk.

Første jente på ti år

16-åringen tror mange andre jenter føler det på samme måte.

Da hun startet på bygg- og anleggsfag i Mandal, var hun og venninna de første jentene på ti år.

– Jenter tør ikke fordi det er mannsdominert. De fleste følger bare strømmen.

– Jeg synes det er gøy å være en som skiller seg ut, sier Kaja. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Rekordmange søkere

Aldri før har flere jenter søkt seg inn på mannsdominerte yrkesfag, viser tall fra Udir.

Det gjelder både for bygg- og anleggsteknikk, og industri- og teknologifag.

– Jeg synes det er veldig bra at vi får blandede grupper. Det blir et annet klima, sier rektor Oddvar Haaland ved Mandal videregående skole.

Han tror mange av de mannsdominerte yrkene passer bra for jentene.

– Jeg tror de vil få mange spennende jobber. Mange tenker annerledes, vil tilføre bransjen noe nytt, sier rektoren.

I sommer har Kaja Brønstad snekret hagemøbler og blomsterkasser som hun har solgt videre. Hun brukte konfirmasjonspengene sine på å kjøpe materialer og verktøy, og å leie seg en garasje som arbeidsplass.

Vil bli arkitekt

I starten var Brønstad redd for at hun ikke ville passe inn på bygg- og anleggsfag.

Nå ser hun bare fordeler med valget hun har tatt.

– Mange tror at man blir låst til én ting når man tar yrkesfag, men det er jo ikke sant. Man kan ta påbygg og studere videre. Jeg har tenkt til å bli arkitekt.

Etter at hun er ferdig med andreåret på videregående, skal hun ut i lære. Samtidig skal hun ta påbygg på kveldstid.

– Da får jeg fagbrev og studiespesialisering samtidig. Jeg er veldig glad for at jeg gjør det på denne måten. Man kommer seg ut i arbeidslivet mye raskere.

Bransjen vil ha flere jenter

I byggebransjen har fagforeningene lenge jobbet for å gjøre det enklere for jenter.

Det forteller Alexander Hopland, leder i tømrer- og byggefagforeningen.

Han synes det er utelukkende positivt at flere jenter nå søker seg inn på bygg- og anleggsfag.

– Det blir en utrolig fin dynamikk når det kommer damer inn på en byggeplass, sier Hopland.

I forrige tariffoppgjør fikk de gjennomslag for kjønnsdelte garderober.

– Vi ønsker at byggebransjen skal være et sted for alle.