Ingen nye kvinner i politiledergruppa: – Hårreisende

– Dette er hårreisende. At en politimester i 2017 presenterer en ny ledergruppe uten flere kvinner gjør meg forbanna, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.

Politikeren fra Kristiansand er overrasket og mener det er tydelig at dyktige kvinner er forbigått. Det er ikke bare menn som er gode ledere, sier hun.

– Det viser kanskje at mannskulturen i politiet er så gjennomgripende at de faktisk ikke følger egne handlingsplaner og eget verdigrunnlag.

Åtte av ni er menn

Mandag kom det en pressemelding fra Agder politidistrikt der den nye ledergruppa ble presentert.

Av ni ledere i er det kun politimesteren som er kvinne.

Politimester Kirsten Lindeberg er enig i at kjønnsbalansen er for dårlig. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dermed ble ingen nye kvinner ansatt i ledergruppa.

– Jeg kan godt forstå at Kari Henriksen er skuffa. Det er en dårlig kjønnsbalanse i den nye ledergruppa. Men de best kvalifiserte ble ansatt og de er menn, sier Lindeberg til NRK.

– Men fantes det ikke gode nok kvinner i søknadsbunken?

– Det viste seg dessverre at det var ikke mange nok kvinnelige søkere. Jeg hadde håpet det skulle være flere og at vi skulle få et bedre resultat med tanke på kjønnsbalanse.

Tar opp saken med justisministeren

Agder har som første politidistrikt i landet organisert seg etter den overordnede organisasjonsmodellen som ble besluttet i 2016.

Kari Henriksen er ikke imponert og sier at hun kommer til å ta opp saken med justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Dette grelle eksemplet fra Sørlandet viser at politikken dagens regjering har lagt seg på ikke virker. Nok en gang ser vi at politiet mislykkes i å få fram de beste folka.

