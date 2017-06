Ingen i Norden kan matche dette

Palmesus og Dyreparken var blant dem som donerte. Foto: Line Haus / NRK

Private og næringsdrivende har i samarbeid med Kristiansand kommune spleiset på en brygge ved Kjevik flyplass.Den kjente kunstneren Per Fronth har vært en stor pådriver for byggeprosjektet ved sjøen. Han har samlet godt over tretti bidragsytere som har spyttet inn minimum 20.000 kroner hver til formålet.

– Glimrende eksempel

Per Fronth ble hyllet for hans engasjement rundt bryggen. Foto: Line Haus / NRK

Fronth forteller at bryggen er ment som et tilbud som kan gjøre det enklere for dem som bor i nærheten å hente venner og familie fra flyplassen. Håpet er at det også kan løfte førsteinntrykket til reisende, om det så er artister eller forretningsreisende. Det handler om å vise byen fra dens beste side, sier Fronth:

Arrangørene sørget for levende musikk for å sette stemningen under åpningen av brygga. Foto: Line Haus / NRK

– Dette er et glimrende fysisk eksempel på hvordan en kommune kan samarbeide med det private og næringslivet for å gå sammen å gi en gave til folket.

Begge partene har disket opp med 650.000 kroner hver, noe som gjør at bryggens verdi er på godt over en million kroner. Da NRK intervjuet ordfører Harald Furre om donasjonen var han mest opptatt av å lovprise Fronth for sitt engasjement, men snakket også om flyplassens betydning for Sørlandet.

– Kjevik Lufthavn er generelt utrolig viktig for oss. Vi må gjøre det vi kan for at folk tar i bruk flyplassen. Vi har et veldig internasjonalt orientert næringsliv, og om lufthavnen forsvinner vil det være en stor sorg for byen, avslutter ordføreren.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, gir Per Fronth mye av æren for at bryggen ble en realitet. Foto: Line Haus / NRK

Boat to gate

Det måtte litt godsnakking til før Avinor godtok at dette skulle være et prosjekt uten noen form for profitt, men lufthavnsjef Arne Johan Johnsen er glad for at det til slutt ble gitt byggetillatelse på tomten til flyplassen.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen er stolt over å ha ansvaret for Kjevik. Foto: NRK / Line Haus

– Det er jo veldig kult å være den eneste flyplassen i Norden som har egen brygge. I stedet for å si «Go to gate», kan vi si «Boat to gate», ler lufthavnsjef Arne Johan Johnsen. Videre forteller han stolt:

– Det er dødskult å kunne være lufthavnsjef i en kommune som tør å satse på å være annerledes. Vi kan tilby noe annet enn alle andre kommuner. Nå kan vi si at vi blir Nordens Venezia. De har nemlig også en brygge i tilknytning til flyplassen.