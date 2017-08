Ingen homoflagg i KrF-kommuner

Ingen av de KrF-styrte kommunene på Sørlandet vil heise regnbue-flagget under Skeive Sørlandsdager denne uka. Arrangør FRI Sør har sendt ut regnbueflagg til kommunene på Agder, så de kan vise at de støtter homofiles rettigheter. Ordførerne i Grimstad, Vennesla, Evje og Hornnes og Audnedal viser alle til kommunens egne flaggregler som ikke åpner for dette.