Ingen annen løsning

Fylkesleder Peter A. Busch sier til NRK at fylkesstyret i går så seg nødt til å ekskludere Bjørnar Solvei og Ingart Blikra etter en økende konflikt med de to. Han sier problemene har vokst til et slikt nivå at man måtte foreta en eksklusjon av de to medlemmene.