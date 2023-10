Industribygg tapt i brann – veg framleis stengt

– Det er stille på brannstaden no. Men det ryk framleis, seier Petter Vinje Svendsen, innsatsleiar i Østre Agder Brannvesen.

Seint måndag kveld var det eit flammehav som møtte brannvesenet då dei kom til bygget der eit lakkeringsverkstad held til. Bygget ligg like ved fylkesveg 410 Kystveien på Saltrød.

Veit ingenting om årsak

Rett over klokka 23.00 i går kveld melde politiet at bygget var overtent. De seier det er for tidleg å si noko om brannårsak.

– Først må det sløkkast, så vil det bli gjort vidare undersøkingar når brannstaden er helt nedkjølt, seier Jarle Nilsen, operasjonsleiar i Agder-politiet.

Eit industribygg på Saltrød i Arendal vart totalskadd i ein brann måndag kveld. Foto: Olav Svaland / Frilanser

– No har vi fått inn ei gravemaskin, som skal snu og ta bort bygningsdelar som har falle ned for å få sløkt ordentleg, seier Vinje Svendsen.

Dette vil brannvesenet halde på med utover formiddagen.

Vegen forbi staden er framleis stengd, og vil truleg vere det utover tysdag medan arbeidet på branntomta går føre seg.

Omkøyring er skilta via Longum på fylkesveg 409/421/3498. Bilistar må pårekna kø i området, skriv Vegtrafikksentralen på X (tidlegare Twitter).

To i nabobygg vart evakuert

Politiet seier eigar av bygget tidleg var på brannstaden. I tillegg til lakkeringsverkstaden skal det vere fleire som held til i bygget.

– Det vart tidleg avklart frå eigar at det ikkje var personar i bygget. To personar frå et nabobygg vart evakuert, og fant ein alternativ plass for natta, seier Nilsen.

Det var eit flammehav som møtte brannvesenet måndag kveld. Foto: Olav Svaland / Frilanser

Det er eit stort stål- og betongbygg som no er tapt. Halve bygget er rasa saman. Alt inne i bygget er utbrent. Tidleg i sløkkingsfasen var det fare for spreiing til bilar som stod parkerte i nærleiken.

– Det er ikkje noko fare for spreiing no. Vi sløkte brannen i løpet av ein god time, seier Vinje Svendsen.

Det er store verdiar som er tapte i brannen, og dessutan fleire arbeidsplassar.

Det vart sendt brannmannskap frå Arendal, Moland og Grimstad til brannstaden i går kveld, meldte 110 Agder.