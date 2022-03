Ikke planer om prisøkning

Color Line har ikke planer om å øke billettprisene på grunn av økte drivstoffkostnader, men det kan endre seg fort, ifølge selskapet.

– Prisene er utfordrende. Vi vurderer prisene fortløpende, men vi har ikke planer om å øke prisene slik situasjonen er i dag, sier konserndirektør for kommunikasjon Erik Brynhildsbakken.

I går sa Fjord Line at billettprisene øker med 150 kroner for bil og 50 kroner per person.