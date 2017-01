Ikke kjipt for Cheap Karma

Kristiansandbandet har tro på en positiv, musikalsk utvikling i året som kommer.

Fjoråret var som et lite eventyr for de fem tjueåringene i Cheap Karma. Bandnavnet høres kanskje litt pessimistisk ut, men bandet er langt fra på en nedtur. Tvert imot.

De fikk EP-en sin produsert av stjerneprodusent Paul Reeve, som har jobbet med navn som The Muse, Supergrass, Steve Harley og Razorlight. Så 2016 ble et aktivt og lærerikt år for kristiansandsbandet.

Fjoråret var stort

Det har nok vært det største året for oss, sier bassist Erlend Tredal.

– Det å spille inn plate med Paul Reeve var helt spesielt, smiler han. Minner for livet, lærerikt og veldig, veldig gøy, understreker Erlend.

Musikalsk har vi absolutt ikke kommet i mål ennå, fortsetter bassist Tredal.

– Vi forsøker å stille oss så åpne som mulig til sjanger og inspirasjonskilder og prøver og ikke begrense oss på noe som helst vis, sier han.

– I stedet for at vi går inn for å utvikle oss, ser vi heller på hvordan utviklingen blir og lar musikken vår flyte i takt med vår egen utvikling, forklarer Erlend.

Vil spille mye

Cheap Karma har bestått i rundt fire år. Dagens besetning er Daniel Kristensen (gitar), Nicolai Gill Johannessen (gitar), Erlend Tredal (bass),Tibor Teskeredzic (trommer) og Martin Lie Bø (vokal)

Siden de fem musikerne studerer i to forskjellige byer det blir en del reising mellom Oslo og Kristiansand for å opprettholde øvelsesfrekvensen. Vokalist Martin Lie Bø håper at også 2017 blir et aktivt musikkår for bandet.

Det blir et år fullt av energi og vi er veldig giret på å komme tilbake i gamet, understreker Martin.

– Siden vi gjør alt rundt et plateslipp selv, gikk mye av fjoråret med til EP-slippet. I år vil vi spille mest mulig konserter og så håper vi på å slippe nye Cheap Karma-låter til våren, forteller vokalisten.