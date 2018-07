– Maisen trenger masse varme, og nå som vi har den gode sommeren vokser den veldig bra, jubler maisbonde, Gurine Seland.

– Godværet må gjerne fortsette

Dette er andre året hun har maisplantene på jordene sine like ved Grimstad. Totalt har hun 25.000 maisplanter på gården sin i Reddal, og både hun og maisen trives godt med det varme været.

– Hvis vi bare tenker på maisen så kan dette godt fortsette, smiler Seland.

Foto: NRK Sorlandet

Det kan se ut som at hun får ønsker sitt oppfylt, for langtidsvarselet for Reddal viser sol og varmt vær i mange dager fremover.

Seland driver både med blåbær og mais, og sier at også blåbærene trives godt i varmen.

– Så lenge blåbæra får nok vann og gjødsel så har de det helt fantastisk. Jeg har 12 dekar med blåbær, så jeg håper å få 6 tonn med blåbær, sier Seland.

Ingen krise for maisen

Seland forteller også at de ikke er så mange som er blåbærprodusenter i så stor skala i Norge. Det er totalt tre, og to av de er i Reddal i Grimstad.

Den verste tørken på over 70 år ser ikke ut til å ha noen ende, og Seland forteller nå at til og med for maisen har det blitt litt for tørt og varmt.

– Faktisk noen steder i åkeren er det litt skrinnere jord enn vanlig, og der er det tørt, men den er ikke vannet, påpeker hun.

Og selv om det har blitt litt for tørt enkelte steder mener Seland at det ikke gjør noe for maisen.

Maisåkeren ligger på Reddal ved Grimstad. Foto: NRK Sorlandet

– For maisen går det greit, og her er det nok å ta av for å si det sånn, avslutter hun.

Må planlegge langvarig tørke

Dessverre er tørken en krise for de aller fleste bøndene, og flere ser seg nå nødt til å slakte storfe tidligere enn planlagt på grunn av tørkekrisen. Tine frykter at den ekstreme tørken som får stadig flere bønder til å slakte kyrne sine, skal føre til melkemangel.

– Hvis det tørre været fortsetter, blir det krise. Vi kan ikke planlegge for det vi håper på, nemlig regn. Vi må planlegge for at tørken vedvarer og ta forholdsregler, sier Christian Anton Smedhaug, daglig leder i Agri Analyse.

Mindre regn gir mindre gress, mindre gress gir færre kyr, og færre kyr gir færre meieriprodukter. Han anslår at dette vil ramme rundt to tredeler av landets bønder.

Smedstad understreker at det er spekulasjoner, men at det kan gi ringvirkninger inn i 2019.