Idrettsleder siktet: Undersøker «reklamebilder» og betaling til barn

– Politiet arbeider med å hente inn informasjon fra foreldre og barn knyttet til det aktuelle idrettslaget, sier politiadvokat Ingrid Thorsen til NRK.

Mannen i 30-årene ble forrige uke siktet for «befatning med seksualiserte framstillinger av barn»

Som en del av etterforskningen har politiet sendt ut et spørreskjema til foreldre og barn i Lyngdal, der mannen var idrettsleder.

Dette er noen av spørsmålene som politiet har stilt barna:

«Fortell hva du vet om at ... har tatt bilder og film»

«Har du vært med på reklamebilder som ... har tatt?»

«Har du noen gang fått noe av ..., noe sånt som penger, gaver, vips, betaling eller andre ting?»

Spørreskjemaet ble delt under politiets informasjonsmøte tidligere denne uken.

Det var Lyngdals Avis som først omtalte skjemaet.

For andre gang på fire år er idrettsmiljøet i Lyngdal rammet av en politisak. Foto: Lars Eie / NRK

– Arbeidet vil ta tid

Agder politidistrikt bekrefter at det er gitt ut et skjema, men ønsker ikke å kommentere det.

– Dette er en alvorlig sak, sier politiadvokat Ingrid Thorsen.

Hun vil ikke si hvor mange barn som hittil er registrert som fornærmet i saken.

Politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Målet er å forsøke å kartlegge hvor mange barn som kan være fornærmet i saken. Dette arbeidet vil ta tid, sier politiadvokat Ingrid Thorsen til NRK.

Politiet har tidligere uttalt at de fornærmede er i barneskolealder.

Det er hittil oppnevnt to bistandsadvokater i saken, Knut Henning Larsen og Jorunn-Karin Ingebretsen. Ingen av dem ønsker å kommentere siktelsen.

Dette er mannen siktet for: Straffeloven § 311 Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, Kilde: Lovdata

Har beslaglagt PC og mobil

Den siktede mannen har jobbet som idrettsleder i Lyngdal i flere år.

Mannen ble lørdag siktet og varetektsfengslet etter det som beskrives som en bekymringsmelding.

Også barn utenfor idrettsmiljøet som skal være involvert.

Politiet har blant annet beslaglagt mannens PC og mobiltelefon.

– Han har vært inne på et innledende avhør og vi planlegger ytterligere avhør av han, sa Thorsten til NRK tidligere denne uken.

Mannens forsvarer, Bjørge Usterud Tveito, ønsker ikke å kommentere siktelsen.

Foto: Kari Løber Skår

Hadde politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest, ifølge Norges idrettsforbund.

Politiet har bekreftet at mannen som er siktet hadde levert politiattest før han begynte i Lyngdal Idrettslag.

Når kan man kreve at personen søker om politiattest? Når en trener har ansvar eller er assistenttrener for et lag der barn under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar. Kravet om politiattest for trenere gjelder også på lag der det er kun er én person under 18 år eller en person med utviklingshemming som deltar.

Når foresatte eller andre er med som frivillige eller ansvarspersoner for et lag med mindreårige på en turnering, stevne, treningsleir eller lignende. Dette spesielt i tilfeller der turneringen innebærer overnatting.

Når foresatte eller andre frivillige har et regelmessig ansvar for mindreårige medlemmer på trening eller andre aktiviteter i regi av idrettslaget.

Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere (under 18 år).

Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år eller personer med utviklingshemming.

Noen ganger vil også et styremedlem utføre oppgaver som innebærer at det etableres et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige. Dette vil ofte være situasjonen i små idrettslag der styremedlemmer, i tillegg til styrefunksjonen, i større eller mindre grad, også utfører oppgaver knyttet til den daglige driften og aktiviteten i idrettslaget og regelmessig oppholder seg rundt de mindreårige som driver aktiviteten. I slike tilfeller skal styremedlemmet fremvise politiattest. (Kilde: Norges idrettsforbund)

– Politiattest er ikke en falsk trygghet. Det er et verktøy vi bruker for å skape en trygghet i idrett. Vi har en god prosess internt i idretten og i dialog med myndighetene om å gjøre politiattesten enda sikrere, sier seniorrådgiver Anne Lise Lassen i Agder idrettskrets.

Nulltoleranse

Lassen sier at idrettskretsen tar saken på alvor.

– Én sak er én sak for mye, sier Lassen, som har seksuell trakassering og overgrep i idretten som sitt felt.

Hun vil ikke kommentere Lyngdal-saken spesifikt, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Vi mener idretten er en trygg arena for barn og unge. Det er ingenting som tilsier at man er mer utsatt her enn andre steder, sier hun.