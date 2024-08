Idrettsleder siktet: – En forferdelig vond sak

– Når en sak som dette kommer opp er det veldig mange tanker som kommer. Dette er en forferdelig vond sak, sier ordfører i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy.

Tirsdag ble det kjent at politiet har siktet og varetektsfengslet en idrettsleder for befatning med seksualiserte fremstillinger av barn.

Mannen i 30-årene har jobbet som idrettsleder i Lyngdal Idrettslag.

Det er mistanke om flere fornærmede barn i saken, ifølge politiet.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Hans forsvarer, advokat Bjørge Usterud Tveito, sier til NRK at de ikke har noen kommentar til saken nå.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene må sones i full isolasjon. Det betyr at han ikke kan ha kontakt med andre enn de ansatte mens han sitter fengslet.

Dette er mannen siktet for: Straffeloven § 311 om fremstilling som seksualiserer barn Straffeloven § 311 rammer ulike befatningsmåter med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Blant annet rammer bestemmelsen den som produserer, anskaffer, besitter, skaffer seg tilgang til, overlater til en annen eller gjør tilgjengelig slike fremstillinger. Med barn menes etter bestemmelsen personer som er eller fremstår som under 18 år. Strafferammen for overtredelse av bestemmelsen er bot eller fengsel inntil 3 år.

Straffeloven § 311 retter seg mot enhver fremstilling, uansett medium, jf. Innst. O. nr. 66 (2004–2005) side 3 og HR-2019-1715-A avsnitt 18–25. Det er i utgangspunktet uten betydning for straffansvaret om fornærmede har samtykket i at bildet ble tatt eller delt. Videre stilles det etter denne bestemmelsen ikke noe krav om at gjerningspersonens forsett omfatter at fornærmede oppfatter en krenkelse, at handlingen skjer offentlig eller at den skjer overfor fornærmede. Både forsettlig og uaktsom overtredelse rammes. Ved uaktsom overtredelse er strafferammen bot eller fengsel inntil 6 måneder. Kilde: regjeringen.no

Kriseteam og helsetjeneste i beredskap

Ordfører i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy, forteller at kommunen søndag satt kriseteam og skolehelsetjenesten i beredskap.

– Da vi fikk beskjeden satte vi psykososialt kriseteam og helsetjenesteapparatet i beredskap sånn at det skulle være klart, og vi informerte skolene, sier Husøy.

Tirsdag kveld ble det også holdt et møte der politiet orienterte foreldre og foresatte om saken.

Det skal ha vært over 100 personer til stede på møtet, ifølge Lister24.

– Tilbakemeldingene er at det var utrolig profesjonelt, og at foreldre satte stor pris på dette, sier Husøy.

Ordføreren forteller at de gjør det de kan for å ta vare på berørte innbyggere. Foto: Lars Eie / NRK

Annen trener dømt

For fire år siden ble en trener fra samme klubb pågrepet og senere dømt for seksuelle overgrep mot barn på fotballaget han trente.

– Det er nok mange som tenker at det har vært en sak tidligere. Det må vi forholde oss til, sier Husøy.

Hun tror det ikke er lurt å spekulere i hva som er årsaken for at det nå pågår en ny etterforskning i Lyngdal.

– Det jeg er mest glad for er at noen faktisk varslet slik at denne saken nå etterforskes. På den måten kan man få undersøkt hva som har skjedd.

Ordføreren understreker at ingen er dømt og at det er en pågående etterforskning.

Trist sak

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Lyngdal Idrettslag, Karl Igland, som sier de ikke ønsker å uttale seg om saken nå.

Men til Lister24 sier han at dette er en trist sak.

– Nå må vi konsentrere oss om å gjøre det vi kan, nemlig å fortsette med aktivitetene i idrettslaget som før. Så må politiet ta hånd om det som har med etterforskningen å gjøre. Selve saken kan jeg ikke si så mye om, sa Igland til avisen tirsdag kveld.

Han sier også til avisen at det er svært beklagelig for idrettslaget å havne i søkelyset nok en gang på grunn av en sedelighetssak.

– Nå kjenner vi jo ikke omfanget av dette, men det er slett ikke bra. Det er ikke slik det skal være, sier Igland.

Han ber publikum som eventuelt har opplysninger i saken om å ta kontakt med politiet.