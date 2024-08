Den siktede er idrettsleder i en idrettsklubb i Agder hvor mannen er bosatt.

Han ble pågrepet fredag 16. august og fengslet lørdag 17. august, melder politiet i en pressemelding.

– Det er mistanke om flere fornærmede barn, herunder barn han har kommet i kontakt med som idrettsleder. Den videre etterforskningen har til hensikt å avdekke hvem som er involvert, karakteren av kontakt og om det foreligger straffbare forhold, sier påtaleansvarlig i saken, politiinspektør Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt til NRK.

Politiet startet etterforskning etter en bekymringsmelding til politiet søndag 11. august.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker er med full isolasjon.

Informert klubben

Tirsdag ettermiddag holdt politiet et informasjonsmøtet med representanter fra idrettsklubben og kommunen.

Også foreldre og foresatte til barna i klubben som har deltatt på aktiviteter knyttet til den siktede var invitert til møtet.

– Bakgrunnen for dette møtet var for å informere berørte i idrettsklubben om politiets etterforskning og at det nå er viktig for politiet å få opplyst saken best mulig, sier Thorsen.

Hun sier videre at barna kan sitte på viktig informasjon, som det er viktig for politiet å få.

– Vi ønsker at personer som mener de kan sitte på informasjon i saken, tar kontakt med politiet. Dette formidlet vi på informasjonsmøtet, sier Thorsen til NRK.

Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt. Foto: Thomas Sommerset

– Alvorlig sak

Politiet skriver videre i pressemeldingen at de ikke kan få ut med mer detaljer i saken nå, men har forståelse for at det er et stort informasjonsbehov i lokalsamfunnet.

– Formålet med etterforskningen er å innhente alle opplysninger som er egnet til å avkrefte eller bekrefte mistanken mot siktede.

Politiet vil nå gjennomføre avhør og undersøkelser i saken, deriblant tekniske undersøkelser.

– Det er av personvernhensyn og hensyn til etterforskningen at politiet ikke ønsker å gå inn i konkrete saksopplysninger på nåværende tidspunkt, sier Thorsen.