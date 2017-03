I fengsel for ruskjøring

En kvinne i 60-årene fra Lister er dømt til 15 dagers fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver Lister 24. Kvinnen ble tatt for ruskjøringen 18 timer etter at hun tok rusmidlene amfetamin og metamfetamin som selvmedisinering mot ADHD.