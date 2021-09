Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke synd på oss, altså. Det er mange som har hatt det mye verre, sier mamma Hilde Phen med minstemann Dina (2) på hofta.

Hun sjonglerer vanligvis lærerjobb med å være mamma til åtte barn mellom to og 13 år. I tillegg holder hun og mannen på å pusse opp det nye hjemmet sitt i Vennesla.

De siste to ukene har de hatt korona i hus, på toppen av det hele.

– Jeg merka først at jeg fikk høy feber. Men trodde bare det var bivirkninger etter vaksinestikket dagen før, sier hun.

Tre dager etter andre dose gikk feberen hennes til værs, og resten er historie, som man sier.

Etter drøye to uker er familien fortsatt slitne, men på beina igjen. Her leker noen av de åtte ungene med brødpose-luer. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Stuck i veikanten

Da svaret på den positive testen tikket inn, var mannen Pagna (39) på vei til studier i Oslo.

– Vi turte ikke sende ham på bussen tilbake igjen, og jeg orket ikke være syk alene med alle åtte ungene. Så vi hadde ikke annet valg.

Pagna ble derfor sittende i veikanten i Sandefjord og vente på at en febersyk Hilde kom og hentet ham i bil.

– Nå viste det seg at han ble skikkelig syk. Så han var jo ikke mye til hjelp med ungene, ler Hilde.

De som ikke har blitt smitta enda må testes hver tredje dag. Per nå er 7 av 10 i familien smitta av korona. I tillegg har barnas 11 år gamle fetter fått korona og flytta inn til Phen-familien. Far og minstemann Dina er begge koronasyke, og trenger fortsatt mye hvile. Det er ikke så lett å få i dette huset.

Risikerer isolasjon i månedsvis

Med så stor familie risikerte Hilde og Pagna en hel høst i isolasjon.

– På vei hjem i bilen fant vi ut at vi bare måtte bli smitta alle sammen. Da slipper vi å sitte inn og ut av isolasjon frem til jul.

Alt av smittevernregler innenfor husets fire vegger ble dermed droppa.

Det er mye mat som må handles i en åttebarns-familie. Takket være god hjelp fra venner har de fått mat i hus. Familien har måtte kombinere sykdom med hjemmeskole de siste ukene. Skriveleksa til Sebastian (7) I tillegg til hjemmeskole blir det også tid til leking. – Det er gøy å være hjemme, men vi savner vennene våre, sier eldstegutt Isak (12).

Eldstedatter på 13 har isolert seg på en hybel i underetasjen for å slippe smitte. Hun hadde akkurat begynt i en ny klasse på ungdomsskolen, og ønsket ikke å miste den viktige skolestarten.

– I snart to uker har vi bare sett henne på FaceTime. Det er utrolig trist å ikke være med henne. Vi får se hvor lenge vi orker å holde på slik, sier åttebarnsmora.

Fetter Gabriel er blitt en del av Phen-familien de siste dagene. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Ørepropper er redningen

– Ungene har vært kjempeflinke under isolasjonen. De finner på alt fra tegnekonkurranser til utkledning med brødpose-luer, fortsetter hun.

Men stillhet kan de lete langt etter.

– Det er aldri stille. Men vanligvis har jeg litt høyere toleranse. Nå har ørepropper kommet godt til nytte. De har redda oss, faktisk.

– Rommene ble veldig rotete da vi voksne lå nede for telling, innrømmer mor og far. Koronaen har ikke slått hardt ut på ungene. – Men de har trengt mer hvile. Samuel (4) er foreløpig koronafri. – Men han blir nok smittet snart, han også, sier foreldrene.

Hvordan skal dere klare, i verste fall, mange flere uker i isolasjon?

– Det blir bedre nå som vi voksne begynner å føle oss bedre. Da vi var syke ble det fryktelig rotete og mye skjerm. Da kom den dårlige samvittigheten, innrømmer hun.

Ingen luktesans

Selv om både Hilde og Pagna er på beina igjen, er de langt fra friskmeldte enda. De sliter med hoste, hodepine og svimmelhet enda. Luktesansen er foreløpig også helt borte. Noe som byr på mange utfordringer.

– Vi har for eksempel ikke sjanse til å lukte om minsten har gjort i bleia, sier 8-barnsmoren lattermildt.

På trygg avstand leveres nyplukka blåbær til familien mens NRK er innom. Foto: Mairi Macdonald / NRK

Selv om det kan bli mange isolasjonsdager for familien også fremover så ser de lyst på tilværelsen.

– Vi er heldige som bor i et land med god helsehjelp. Og vi får hjelp fra familie og venner. Svigers har kommet med mat på trappa og venner har handlet for oss. Vi er takknemlige for å ha et stort nettverk som har redda oss.

I tillegg til øreproppene, da.

Like etter NRK hadde vært hos familien orket ikke eldstedatter Eva (foran til høyre) å være isolert fra familien lenger. Her er det ekte gjensynsglede. Foto: Privat