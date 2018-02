I dag faller avgjørelsen om en av de mest omdiskuterte sakene på Sørlandet, kunstsiloen i Kristiansand.

Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt å bevilge fem millioner kroner til prosjektet.Ti av fylkestingets 39 representanter stemte mot.

Fremdeles gjenstår avgjørelsen til Vest-Agder fylkesting, og debatten raser fra talerstolen.

– Ingen kommuner ville gått inn på premissene

Gruppeleder i KrF, Tore Askildsen, sier hans parti er splittet i synet på pengestøtte, mens Vidar Kleppe i Demokratene sier han ønsker en uavhengig granskning av kunstsilo-saken.

Han mener det er så mange ubesvarte spørsmål at noen utenfra må vurdere hvordan denne prosessen har gått for seg.

Randi Øverland (Ap) tror ingen kommuner i Norge ville gått inn på de premissene som er satt i saken. Ifølge Øverland har mange politikere har blitt nervøse av det hun mener er trusler fra Nicolai Tangen, at han trekker seg dersom avtalen endres.

Mathias Bernander (H) kritiserte måten saken har blitt debattert i sosiale medier.

– Neste gang dere engasjerer dere i en sak, la det være noe dere vil bygge opp, ikke rive ned, sa Bernander fra talerstolen. Han sier han blir lei seg over det han mener har vært løgn og falske anklager om kameraderi.

– Nordens ledende kunstmuseum

– Ambisjonen er helt klart å skape Nordens ledende kunstmuseum, sa Harald Furre i 2016.

Da ble det kjent at milliardæren Nicolai Tangen gir Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) evig disposisjonsrett til en samling bestående av over 1.500 verk nordisk kunst fra 1900-tallet.

Samlingen eies av stiftelsen AKO som gradvis skal utvide samlingen til 2.000 verk, mens SKMU selv bestemmer hvilke verk som stilles ut.

Et premiss for at kommunen skulle få samlingen, som er verdt rundt 150 millioner kroner, var at kommunen måtte finne et verdig utstillingssted. Valget falt raskt på silokaia i Kristiansand.

Nicolai Tangen (48) Ekspandér faktaboks Oppvokst i Kristiansand Gründer og hovedeier av fondsforvaltningsskapet AKO Capital. Bosatt i London Forsvarets russiskkurs, 1986-1987. Wharton Business School, University of Pennsylvania, 1988-1991. Cazenove & Co, 1992-1997. Egerton Capital, 1997-2002. Mastergrad i kunsthistorie på Rolf Nesch ved Courtauld Institute of History of Art, 2003-2005.

Heftig debatt

Det nye kunstmuseet vil koste rundt 600 millioner kroner og har skapt ondt blod mellom politikere, lokalbefolkningen og kjente næringslivsprofiler, deriblant millionær Einar Øgrey Brandsdal, som er en markant motstander av planene.

Etter at Cultiva i januar vedtok å bevilge 100 millioner kroner til byggingen av kunstsiloen, har debatten nådd et toppunkt.

Brandsdal har tidligere vist til dokumenter der det står at satsingen på kunstsilo-prosjektet vil bety et kutt på flere titalls millioner kroner i tilbud til barn og unge de neste årene. Han har også startet en underskriftskampanje mot prosjektet, hyret advokater - og senest lagt inn et bud på 50 millioner kroner for å kjøpe og omregulere havnetomten.

Debatten har vært preget av beskyldninger om inhabilitet og påstander om vennskap mellom politikere og kulturtopper.

Stor spenning

Cultiva har satt som betingelse for sine 100 millioner kroner at Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner går inn med 30 millioner kroner.

Randi Øverland (Ap) har i forkant fått fylkesutvalget med på å kreve at Tangen og hans stiftelse AKO Kunststiftelse, som eier kunstsamlingen, definerer hvor mye areal av siloen som skal brukes til Tangensamlingen, og betaler denne delen av bygget.

– Hvis det vedtaket blir stående, blir det ikke noe kunstsilo, svarer Tangen, som har gått med på å spytte inn ti millioner ekstra til bygget.

Stiftelsen som eier Tangensamlingen, truer med å ta de drøyt tusen verkene og trekke seg fra prosjektet dersom fylkesutvalget holder stand med kravene.