Hyppig vask sliter på huden – slik bør du vaske hendene

– Vi vasker hendene hele tiden. I tillegg spriter vi på betalingsterminalen, i kassa og på produktene. Hendene tørker jo ut. Vi har et hav av håndkremer.

Inger Holskog er daglig leder ved Komponisten Frisørsalong i Kristiansand. Hun er en av mange som såper inn hendene oftere enn normalt.

Det fører til at flere får tørr hud, noe som kan utvikle seg til hudproblemer og håndeksem.

Anbefalinger for håndvask Ekspandér faktaboks Skånsomme håndvaskerutiner: Velg en hudvennlig såpe, som er parfymefri og med pH ikke høyere enn 5,5.

Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.

Hendene bør være våte før såpen påføres.

Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.

Klapptørk hendene til de helt tørre og gjerne med et eget mykt håndkle.

Ikke vask hendene oftere enn nødvendig.

For noen vil håndsprit tilsatt glyserol være mer skånsomt og kan hvis nødvendig, erstatte håndvasken. Bruk av fuktighetskrem: Foreldrene bør huske på at barnet får med fuktighetskrem i barnehagen og på skolen.

Barn bør bruke fuktighetskrem etter hver håndvask, når huden er tørr eller så ofte det lar seg gjøre. Dette bør innarbeides som en del av barnehagens / skolens rutiner for håndhygiene.

Fuktighetskremen bør være uparfymert og fet. Hvis ikke dette er mulig bør en annen fuktighetskrem som barnet liker, brukes. Kilde: Psoriasis- og eksemforbundet i samarbeid med PEF- ung og Hudlegeforeningen. Anbefalingene er spesielt laget for barn og unge.

– Betydelig hudbelastning

– Hvis hender er veldig mye i vann er det en betydelig hudbelastning, sier Hans Johan Breidablik ved Senter for Helseforsking i Helse Førde.

– Huden er en av de viktigste barrierene vi har mot organismer. Ødelagt og skadet hud er ikke bra i smittesammenheng.

– Kan dette føre til en generasjon med mye håndeksem og hudproblemer?

– Håndeksem den største gruppa når det gjelder yrkessykdom. Det vil kunne ha bivirkninger, men det er vanskelig å forutsi. Vi tror jo denne epidemien går over.

Hans Johan Breidablik sier at bruk av hansker ofte forverrer hudproblematikken, siden man ofte blir fuktig på innsiden av hanskene. Foto: Arne Stubhaug/NRK

Frykter økning av håndeksem

Etter at skolene åpnet opp igjen har mange skoleelever brukt mye tid på håndvask. Psoriasis- og eksemforbundet er bekymret. De frykter at dette kan føre til at flere får håndeksem.

Omtrent en av ti personer i Norge har hudsykdommen. I tillegg har ett av fem barn atopisk eksem. Det øker risikoen for å utvikle eksem på hendene.

– Vi er redde for at de som allerede nå sliter med slike problemer skal få det verre ved at de vasker seg for mye, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

– Å ha håndeksem er kanskje verre enn man skulle tro. Det er smertefullt. Hvis den blir kronisk begrenser det blant annet yrkesvalg. Det kan for eksempel være vanskelig å bli frisør, der man er mye i kontakt med kjemikalier.

Mari Øvergaard sier at om huden sprekker som følge av for mye håndvask, øker risikoen for å utvikle kontaktallergi, altså allergi mot ulike stoffer når de kommer i kontakt med huden. Foto: Pressefoto

– Økt frekvens gir utfordringer

Selv om mange vasker hendene langt oftere nå enn tidligere, er myndighetenes råd stort sett de samme som til vanlig.

Mette Fagernes sier at Folkehelseinstituttet sier at skoler og barnehager har gitt tilbakemelding om at hyppigere håndvask har gitt utfordringer. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Men det er anbefalinger om noe økt hyppighet og selvfølgelig økt oppmerksomhet rundt det nå, sier Mette Fagernes, som leder Folkehelseinstituttets (FHI) arbeidsgruppe for håndhygiene.

– Den økte frekvensen gjør at mange får utfordringer. Det gir både skoler og barnehager tilbakemelding om.

Mandag endret FHI rådene sine etter at norsk forening for allmennmedisin og Psoriasis- og eksemforbundet har tatt opp problemet med såre barnehender, skriver Aftenposten.

Råd om håndvask i barnehager og skoler Ekspandér faktaboks Mandag lanserte FHI følgende justeringer til rådene sine om håndvask på barnehager og skoler: Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.

Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.

Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder. FHIs øvrige råd for skånsom håndvask er som følger: Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.

Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann.

Hendene bør være våte før såpen påføres.

Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner.

Klapptørk hendene til de er helt tørre.

Barnehager og skoler bør kjøpe inn hudvennlige såper og håndpapir av god kvalitet for å minske uttørking av hender.

Barn og elever kan ta med egen fuktighetskrem på skolen og smøre hendene når de føler at huden er tørr.

Har lansert håndvaskråd

Psoriasis- og eksemforbundet har sammen med sin eget ungdomsforening og Hudlegeforeningen laget anbefalinger for skoler og barnehager.

Hammerfest kommune har fulgt anbefalingene. Håpet er at flere kommer etter.

Mette Fagernes sier at anbefalingene er de samme som Folkehelseinstituttets råd.

– Om man vasker seg til såre hender utgjør det en risiko for håndhygienen. Så man må vaske seg på rett måte, til riktig tid og med rette produkter.