Den tradisjonelle måten å ta livet av hummeren på, er å slippe den i en gryte med kokende vann.

1. mars innfører Sveits påbud om å bedøve hummeren før den kokes. Det har aktualisert diskusjonen her til lands om hvorvidt krepsedyr kjenner smerte eller ikke.

Roar Solheim, zoolog ved Agder Naturmuseum, mener det er sannsynlig at også disse dyrene kjenner smerte.

– Ja, det vil jeg si for de har et nervesystem, nervebaner og konsentrasjon av nerveceller. Men akkurat hva de oppfatter og hvordan de oppfatter det, er vanskelig å vite, sier Solheim. Han påpeker at det blir en synse-diskusjon å diskutere hvorvidt de har følelser eller ikke.

Roar Solheim, zoolog ved Agder Naturmuseum, tror diskusjonen om hvorvidt krepsedyr føler smerte eller ikke, vil bli aktualisert nå som Sveits får et påbud om at hummeren skal bedøves før den kokes. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Kunder spør om hva som er best

– Vi må basere dette på vitenskapelige undersøkelser og det stilles stadig flere spørsmål omkring dette, spesielt i engelske medier. Jeg vil tro denne diskusjonen bare blir mer aktuell i tiden som kommer, sier Solheim.

NRK møter zoologen på Fiskebrygga i Kristiansand. Bak disken står fiskehandler Kjetil Korsvik. Han sier stadig flere kunder spør om de bør hive hummeren oppi kokende vann eller om den skal få en kniv gjennom hodet før den blir kokt. Selv er han ikke i tvil om hva som er best.

– Når du skal ta livet av den, bør du koke den. Jeg mener det er det beste for hummerens del. Ved å stikke en kniv i hodet på den, tar du ikke livet av den med en gang. Da vil den pines lenger enn om du bare hiver den oppi kokende vann, sier Korsvik.

Fiskehandler Kjetil Korsvik hos Fiskesalg AS merker at stadig flere kunder spør hvilken måte som er best for å drepe hummeren. Bør den kokes levende eller stikkes med kniv i hodet? Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Les mer: Kunder ønsker å kjøpe levende reker

Ikke nedfelt i lovverket

I Norge er det forbudt og koke dyr levende, men det er gjort unntak fra dette forbudet for krepsdyr. Det er blant annet på grunn av reker som det i praksis er umulig å avlive én og én.

Mattilsynet mener at heller ikke hummeren skal kokes levende, men det er ikke nedfelt i lovverket.

Ifølge Norges sjømatråd er det å kløyve hodet med en kniv en forsvarlig måte å avlive hummer på. Dette gjøres ved å sette bakerste del av en stor kokkekniv i krysset, slik at du treffer samlingspunktet for sentralnervene, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Mattilsynet mener at hummeren ikke skal kokes levende, men det er ikke nedfelt i lovverket. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Leder for Forskningsgruppen Dyrevelferd i Havforskningsinstituttet, Tore Kristiansen, sa nylig til Godt.no at de antar at hummeren opplever en eller annen form for behag eller ubehag.

– Når hummeren blir lagt levende i kokende vann ser vi at den reagerer med en fluktrespons og slår med halen. Dette er reflekser som utløses av nervegangliene i halen og ikke direkte et bevis på smerte, sier Kristiansen til nettstedet.