– Hvis det blir mer vanlig med denne typen falske nettsider, kan det brukes til å påvirke velgerne, og dermed utgjøre et potensielt demokratisk problem.

Det sier Morten Langfeldt Dahlback, leder utvikling og teknologi hos Faktisk.no.

NRK har tidligere fortalt at en falsk nettside har skapt problemer for et nyoppstartet parti før lokalvalget.

Fiktive politikere og falsk informasjon skal ha fått folk til å tro at det var partiets egen side.

I realiteten var det en ansatt i Multiconsult som sto bak nettsiden.

Tanken var at dette skulle være satire.

Faktasjekknettstedet «Faktisk» Ekspander/minimer faktaboks En selvstendig redaksjon, men som eies av de store mediehusene NRK, VG, Dagbladet og TV2 i samarbeid.

Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse, NRK og TV2 bidrar med inntil ti millioner kroner for å sikre driften i aksjeselskapet i oppstarten.

Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målet er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge.

Faktisk skal faktasjekke påstander fra politikere og andre. Innholdet blir tilgjengelig for alle på faktisk.no

Redaktør er Kristoffer Egeberg.

Frykter beslutninger basert på oppspinn

– Man kan se for seg at noen bruker falske sider til å sverte andre partier, eller fremstille politikken deres som noe annet enn den egentlig er, enten i positiv eller negativ retning, sier Dahlback.

Det kan føre til stor forvirring hos velgere.

– Man tror man tar demokratiske beslutninger basert på god informasjon, mens det i virkeligheten bare er oppspinn, som er laget av kunstig intelligens eller folk som har dårlige hensikter.

NRK har spurt Dahlback om hva man bør være obs på når det gjelder falske nettsteder.

Morten Langfeldt Dahlback er avdelingsleder utvikling og teknologi hos Faktisk.no. Foto: Nicolai Delebekk / Faktisk.no

Kryssjekk avsløringer

– Det er spesielt to ting man bør være obs på når det gjelder falske nyheter og nettsider. Det første er om det som skrives eller formidles der er troverdig, innleder Dahlback.

På den falske nettsiden som utga seg for å være Sørlandspartiet, kunne man finne oppdiktede valgsaker og bilder laget med kunstig intelligens av medlemmer som angivelig skulle stille til valg.

– Falske nyheter sier ofte at noe veldig spektakulært eller uventet har skjedd. For eksempel at en politiker er tatt for veldig omfattende korrupsjon, eller at det har oppstått en vulkan utenfor Kristiansand.

Den enkleste måten å få et bilde av om det stemmer eller ikke, er ifølge Dahlback å undersøke om andre har omtalt det.

– Mediene, både i Norge og andre land, er opptatt av å få nyheter ut til lesere så fort som mulig. Det er da veldig naturlig at de også vil dekke disse hendelsene og avsløringene. Hvis de ikke har gjort det, er det en veldig god grunn til å være skeptisk til det man ser, sier han.

Den falske nettsiden sørlandspartiet.no er nå fjernet. Faksimile: Sørlandspartiet.no

Se på politiske saker med et kritisk blikk

Videre kan det være flere måter å sjekke om organisasjoner er troverdige.

Når det gjelder politiske partier og falske nettsider, kan man se på de politiske sakene som blir formidlet med et kritisk blikk.

– Et eksempel fra den falske nettsiden til Sørlandspartiet, som ikke er så troverdig, er at den fiktive versjonen av partiet gikk inn for at alle barn skulle spise komper på skolen. Selvfølgelig er det mulig at et politisk parti synes det er viktig, men det er såpass usannsynlig at man bør ta partiet og nettsiden med en veldig stor klype salt, sier Dahlback.

Undersøk i register

Det kan også være lurt å sjekke om personene som er nevnt der har kontaktinformasjon, om det finnes et organisasjonsnummer eller en adresse for organisasjonen.

– Det enkleste er å google navnet på nettsiden eller organisasjonen, og sjekke det opp mot register som brønnøysundregisteret.

Men det er heller ingen garanti for å avsløre at noe er falskt.

– For eksempel kan folk som har kommet sammen for å samarbeide om å lage noe, opprette en nettside før de har registrert en organisasjon. Men det er en god kilde til informasjon, som sammen med andre ting kan være med på å avsløre falske nettsider eller organisasjoner.

Forvent profesjonalitet

Andre tegn til troverdighet er profesjonaliteten og kvaliteten på nyheten eller nettsiden.

– Da handler det om skrivefeil, om artikler ser ut som ordentlige artikler, om det er bilder av ekte personer, om siden er godt redigert, eller om det et kjent nyhetsmedium eller noe helt nytt som har dukket opp.

Han mener de fleste har en bra oppfatning om hvordan en godt drevet nettside faktisk ser ut.

– Nå er det ikke noen garanti for at man vil avsløre en falsk nyhet, nettside eller organisasjon på den måten. Men det kan gi grunn til å tro at en side kan være falsk om den er full av skrivefeil, og kanskje til og med har AI-genererte bilder, som var tilfellet på Sørlandspartiets falske nettside, sier Dahlback.

Hva er maskinskapte bilder? Ekspander/minimer faktaboks Ved å trene opp datamaskiner på flere millioner bilder kombinert med avanserte språkmodeller har man klart å lage systemer som kan generere visualiseringer basert på ren tekst

De mest kjente er Stable Diffusion, Dall-E og Googles system Imagen

Alle systemene baserer seg på såkalte diffusjonsmodeller der maskinen får servert bilder av høy kvalitet som så blir kombinert med tekstmodeller. Deretter fjerner systemet trinn for trinn informasjon fra bildene slik at programvaren trenes opp til å kjenne igjen de enkleste og tydeligste egenskapene i alle bildene. Prosessen kan så reverseres og programvaren klarer å lage illustrasjoner basert på analyse av teksten den får som input.

Mye av teknologien er basert på åpen kildekode slik at man også kan trene modellene selv

Det er for tiden en del kontrovers rundt denne teknologien. Blant annet fordi det settes spørsmålstegn ved opphavsrett og bruk av bilder for å trene modellene

Det foregår også en heftig diskusjon om hvorvidt illustratører, kunstnere og fotografer kan miste jobben på grunn av teknologi som dette Kilde: NRKbeta

Få kjennskap til kunstig intelligens

I Norge hører tilfeller som den falske nettsiden til Sørlandspartiet til sjeldenhetene - enn så lenge.

– Det er grunn til å tro at det kan komme mer, og man ser jo tegn til det internasjonalt også. Særlig utviklingen innen kunstig intelligens, både når det gjelder å lage både bilder og tekst, gjør det lettere for de som vil lage falske nyheter og falske nettsider, forteller Dahlback.

Han sier det er en forventning og bekymring at det vil komme mer av dette fremover.

Disse bildene, av angivelige politikere oppført på den falske nettsiden sørlandspartiet.no, er laget med kunstig intelligens. Foto: FAKSIMILE: SØRLANDSPARTIET.NO

Bildene blir mer realistiske

Foreløpig er det ofte mulig å avsløre portretter laget med kunstig intelligens.

– Mange av modellene, som Midjourney og Stable Diffusion, har en tydelig signatur man kan kjenne igjen på farger, ansiktstrekk og lyssetting. Det er heller ikke alltid anatomien stemmer helt, for eksempel ved at en person har seks fingre eller umulige hender.

Hvis man gjør seg litt kjent med hvordan AI-bilder blir til og typisk ser ut, så har man gode kort på hånden for å avsløre den typen sider, mener Dahlback.

Men, det kommer nok ikke til å vare lenge, for bildene blir stadig bedre.

– Man bør definitivt forberede seg på å gjøre litt detektivarbeid, som å google navn, finne ut hvem de involverte bak siden er, om organisasjonen er ekte og om det er en ekte nyhet. Det er nok de mest slitesterke grepene man kan bruke for å avsløre falske nettsider og nyheter, sier han.