Hver tredje spiller gir seg i tenårene

– Det hadde vært kjipt å slutte. For vi har veldig lyst til å fortsette med fotball, sier Tomine Iversen (14) og Hanna Aasen (13).

Det ble seinhøst. Noen hadde sluttet. Og koronapause hjalp ikke akkurat.

Fotballklubben Donns jenter 14-lag var i ferd med å lide samme skjebne som mange lag i norsk ungdomsfotball.

Å bli for få til å stille lag.

Forsvinne.

Men den kampen nektet pappatrener Trond Kolbeinshavn å se fra sidelinja.

Initiativ - og vilje til kompromisser - sørget for at et titall fotballjenter fortsatt kan trene og se fram til 2021-sesongen i Kristiansand. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Sendte sms til rivalen

Ryktene gikk om at Vigørs jenter 13 slet med samme problemet. Breddeklubbene Donn og Vigør har hatt mange oppgjør på kunstgresset gjennom årene. Nå stod en langt viktigere kamp for tur.

Nemlig fotballhverdagen for et titall jenter.

Dermed kom ideen.

Hva med å legge all rivalisering til side og slå sammen lagene?

– Vi var i samme båt. Og vi vil det beste for jentene. Jeg sendte en sms til deres trener og fikk et positivt svar, sier Kolbeinshavn.

– Jentefotballen har fortsatt utfordringer. Vi må beholde flest mulig, sier Trond Kolbeinshavn (t.v.) og Marius Johnsen - trenere for nye Vigør/Donn jenter 15. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Trenerkollega i Vigør og tidligere landslagsspiller Marius Johnsen var aldri i tvil.

– Vi legger til side klubbfølelser og ting som kan bremse sånt samarbeid. Så unngår vi et frafall som helt sikkert hadde kommet uten denne løsningen, sier Johnsen.

Og dermed var saken i boks. Men et nytt spørsmål dukket opp.

Hva med draktfarger?

De var én blå gjeng. Og én brun.

– Der måtte vi bare tenke enkelt. Vi er enige om å spille hjemmekampene hos Donn, så spiller vi alle kampene i Vigørs brune farger, forteller trenerne.

Prosjektleder Ane Eide Kjærås i Norges Fotballforbund vil finne ut hvorfor ungdomsfotballen mister 35-40 prosent av spillerne. Foto: PRIVAT

Hylles av Fotballforbundet

Norges Fotballforbund (NFF) vedgår at for mange jenter - og gutter - faller fra i ungdomsfotballen. Løsningen i Kristiansand berømmes.

– Dette er et flott initiativ. Det er inspirerende at to klubber legger til side gammel klubb-rivalisering, og gir jentene et godt tilbud, sier prosjektleder Ane Eide Kjærås i NFF.

Deres tall fra de siste årene viser at rundt 53.000 fotballspillende jenter mellom seks og tolv år krymper til 33.000-34.000 i gruppen 13-19.

Det er et frafall på mellom 35 og 40 prosent.

Antall aktive gutter er nesten dobbelt så stort, men andelen som slutter med fotball i samme alder er ganske lik.

Norsk breddefotball mister nærmere 20.000 aktive jenter i ungdomsårene. For guttene er tallene dobbelt så store. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Skal finne ut hvorfor

– Det er to overganger som er kritiske. Når man begynner på ungdomsskolen og begynner på videregående. For jentene er særlig 16-17-årsalderen kritisk, sier Eide Kjærås.

Forbundet har forsøkt å legge til rette.

Fotballkretsene er bedt om å samarbeide seg imellom. Fotball med elleve spillere på laget kan erstattes med sju spillere.

– Men nå starter vi et arbeid for å skaffe oss mer kunnskap om hvorfor så mange slutter med fotball og idrett generelt i ungdomsalderen, sier Eide Kjærås.

– Ikke alle skal bli seniorutøvere. Men vi synes at de som ønsker å fortsette skal få et tilbud - så lenge som mulig.