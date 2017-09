Torhild Bransdal vil ikke spekulere i noe mer før alle stemmene er telt. Foto: Svein Sundsdal / NRK

At det fortsetter å være en KrF-ordfører i Vennesla er sikkert. Bransdal selv vil ikke kommentere saken før alle stemmene er telt senere.

Alt hun bekrefter er at hvis hun havner på Stortinget, vil ordførerspørsmålet bli diskutert på KrFs gruppemøte i kveld.

Hvordan noen av de potensielle ordførerkandidatene stiller seg til det eventuelle spørsmålet, er de fortsatt usikre på.

– Dersom det skulle skje, så må jo det tas opp til vurdering. Det er mange hensyn å ta, både jobbmessig og familiært, før jeg kan ta noen beslutning, sier Nils Olav Larsen som sitter i Levekårsutvalget for KrF.

Hvordan Larsen reagerer om spørsmålet kommer, har han ikke tenkt på.

– Det er folk som ligger foran meg i løypa, så jeg vil ikke bruke veldig mye tid på det før det eventuelt foreligger, forklarer Larsen.

– Kjenner det i magen

Gruppeleder Daniel Bakken er en av de andre som er en mulig arvtaker for ordførerrollen i Vennesla. Han har heller ikke tenkt mye over saken.

Daniel Bakken synes det er både trist og gledelig at Bransdal etter all sannsynlighet kommer inn på Stortinget. Foto: KrF

– Det kommer litt brått på dette her, vi hadde jo ikke trodd at vi skulle få inn to mandat. Det er jo gledelig, samtidig som det er veldig trist for Vennesla å miste Torhild, sier Bakken.

Han mener at ordførerspørsmålet er helt åpent.

– Media spekulerer i noen navngitte personer, blant annet meg, så jeg må ta stilling til det hvis jeg blir spurt. Jeg kjenner det jo i magen når alvoret er der.

Flere kandidater

Bakken mener at det ikke er en naturlig arvtaker etter Bransdal, men at det er mange gode kandidater.

– Vi er heldig i KrF Vennesla, for vi har mange gode kandidater, vi har ikke bare én. Dette blir opp til partiet å bestemme, sier han.

Leder i Vest-Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, har trua på at KrF i Vennelsa finner en god løsning.

– Jeg har respekt for de lokale prosessene der, og jeg er sikker på at de finner en god løsning i forhold til det, sier han.

– Mister en solid ordfører

Raymond Bærø sitter i plan- og økonomiutvalget for KrF synes det er kjempegøy om Torhild Bransdal havner på Stortinget.

Raymond Bærø er en av de som kan være aktuelle for ordførerrollen i Vennesla, hvis Torhild Bransdal kommer på Stortinget. Foto: Fransk Kjetså / NRK

– Hun kommer til å gjøre en kjempejobb, hvis det nå går denne veien, sier Bærø.

Han mener at Vennesla mister en solid ordfører som har gjort en bra jobb.

– Det kan jo bli utfordrende for den som skal ta over etter henne, forklarer han.

– Hvordan stiller du deg til eventuelt spørsmål om å bli ordfører i Vennesla?

– Først så må jeg jo bli spurt om det, sier han.